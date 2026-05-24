Китайските марки променят целта си в Европа: не Dacia, а BMW

В продължение на години се твърдеше, че китайските производители щели да пристигнат в Европа с евтини коли, добре оборудвани и готови да пробият масовия пазар. И отчасти това се случи, но сега сценарият се променя, тъй като те вече гледат в нова посока - към най-сложния от всички сегменти на пазара - този на премиум марките.

Geely, BYD, Chery и други китайски гиганти вече не искат просто да продават повече. Искат да продават по-скъпо. И най-вече искат да убедят, че могат да играят в същата лига като BMW, Mercedes или Audi. Въпросът е ясен: може ли индустрия, която все още изгражда своята премиум репутация, да се насочи директно към луксозния клас и да спечели?

Луксът като пряк път... и като необходимост

Обяснението за това движение е математическо. Китайският пазар е изключително конкурентен. Маржовете са свити до почти неудобни нива, принуждавайки марките да търсят две решения - да продават повече или да продават по-добре. А премиум сегментът обещава нещо, което обемът продажби не гарантира - големи печалби.

Към това се добавя още един ключов фактор - китайската индустрия вече не иска да бъде възприемана като "евтината алтернатива". Тя иска да бъде технологична референция. А луксът днес се продава както за софтуер, така и за кожа. Така се появяват проекти като Zeekr - премиум марката на Geely, или като Avatr, която е част от Changan.

Zeekr: европейска технология с китайски паспорт

Zeekr вероятно е най-добрият пример за тази офанзива. Внедряването му в Европа включва гама от няколко направления - компактен SUV, Shooting Brake (спортно комби) и семеен SUV. Всичко това е с обща рецепта - дизайн, вдъхновен от Европа (със силно шведско влияние), внимателни интериори и много специфичен технически аргумент – архитектурата на 800 волта.

С други думи, бързото зареждане, ефективността и технологиите са централната ос на продукта. Освен това, стратегията за навлизане на пазара не е случайна - онлайн продажби, фокус върху автопаркове и корпоративни клиенти, и прогресивно разширяване, което избягва директния сблъсък с емоционалния клиент на традиционната премиум.

Интересното е, че амбицията на Zeekr не спира дотук. Марката участва в разработването на технологии за Robotaxis в САЩ заедно с Waymo, което показва, че тя има амбиции извън частните автомобили.

BYD, Chery и лукс като лаборатория

Ако Zeekr представлява структурираната офанзива, другите групи играят няколко карти едновременно. BYD изгражда своя премиум клас чрез Denza - марка, която залага по-малко на кожа и повече на свързаност, електроника и дигитална интеграция. Нейният флагман - Z9 GT, иска да се позиционира директно пред европейските електрически спортни семейства.

От своя страна Chery подготвя пускането на своите подмарки Exeed и Exlantix в Европа, след като започна разширяването си с OMODA и Jaecoo. Това е добре обмислена стратегия движение, която се стреми да повтори обичайния модел: първо обем, после аспирация.

Проблемът не е в технологията, а във възприятието

Тук историята става сложна. Защото преходът към премиум не зависи само от техническите спецификации или 800-волтовите архитектури. Зависи от нещо много по-трудно за изграждане: доверието на клиентите.

Европейският премиум сегмент не се определя само по продукт. Също така заради услугата, мрежата, следпродажбата, остатъчната стойност... и, най-вече - десетилетия имидж на марката. И тук стратегията на Китай навлиза в несигурна територия: можеш да проектираш премиум автомобил за пет години, но не непременно премиум марка в същия срок.

Този ход към лукса не е напълно разбран без другата страна на уравнението. Същата китайска екосистема, която сега се опитва да се изкачи по стълбицата, вече е участвала в сложни операции с европейски марки, придобити в миналото. Някои с относителен успех, други с много по-спорни резултати.

И тук се крие големият парадокс - докато целта е да се доминира най-високият сегмент на пазара, все още има въпроси как определени марки се вписват в собственото си глобално портфолио. Пример за това е Lotus. Британската марка се радва на завидна репутация по света, което и други биха искали, но също така е на ръба на фалита след придобиването ѝ от Geely.

Отказът от ДВГ и разработването на два електрически автомобила като Eletre и Emeya поставиха марката в много деликатна ситуация, която се задълбочи до такава степен, че дори клиенти на Lotus отказват да ги купуват.

Луксът не се купува, той се изгражда

Настъплението на Geely, BYD, Chery и компания към премиум сегмента е логично, агресивно и съвместимо с развитието на електроенергийния пазар. Но това е и един от най-трудните залози за изпълнение в днешната автоиндустрия.

Защото в света на лукса не е достатъчно да имаш по-добри батерии, по-добри екрани или по-добри показатели за зареждане. Необходимо е нещо по-обхватно и по-бавно за изграждане: достоверност. А това не може да се купи. Дори и с най-добрата индустриална стратегия в света.