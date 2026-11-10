Данъчна отстъпка ще има и за закупуване на лекарства за деца

Илияна Кирилова Данъчни облекчения за "детско развитие" ще има и за най-малките, които все още не ползват образователни и спортни услуги.

Да пазят ли семействата шест години фактури и касови бележки за платени извънкласни уроци, здравни услуги, спортни занимания и всякакви стоки, свързани с образование, здраве и спорт на децата? Или да ги прилагат към данъчната декларация за доходите всяка година?

Тези въпроси обсъждаха депутатите в бюджетната комисия днес, където гласуваха на първо четене промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Промените бяха одобрени единодушно от всички партии в парламента

От догодина отстъпката от данъка върху доходите на единия родител е 500 евро за едно дете и 1000 евро - за две. За три и повече деца данъчното облекчение ще бъде 1500 евро. За дете с увреждане отстъпката от данъка ще е 1200 евро.

Отделно се въвежда и нов вид данъчна преференция за детско развитие. Предвижда се данъчната основа на единия от двамата родители да се намали с до 2000 евро, като целта е да се покрият част от разходите на семействата за стоки и услуги за здравни, образователни и спортни дейности на децата. На практика това ще доведе до 200 евро отбив от данъка върху доходите.

Дебат в бюджетната комисия предизвика предвиденото пазене на касови бележки и други платежни документи, доказващи разходи за стоки и услуги за здравни, образователни и спортни дейности, които да бъдат представени пред НАП в случай на проверки. "По-добрия вариант е тези бележки да се прилагат към годишната данъчна декларация на родителите, вместо 6 години да се пазят в семейството. Така ще се премахне възможността и от последващи данъчни ревизии", предложи Асен Василев от "Продължаваме промяната".

"Възможно е между първо и второ четене да се направи тази промяна и да се запише в закона, че платежните документи се прилагат към данъчната декларация. Това дори беше първото намерение на Министерство на финансите", посочи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

Поставен бе и въпросът на чие име да бъдат платежните документи. Петкова уточни, че фактурите трябва да са на името на детето, а касовите бележки са без посочване на лични данни. Милен Трифонов от "Прогресивна България" уточни, че е допустимо от Закона за счетоводството платежни документи да се издават на непълнолетни лица, които действат чрез своите родители и настойници.

В хода на дебата се уточни, че данъчни облекчения може да се ползват и за закупени лекарства за деца. От МФ уточниха, че отстъпки от подоходния данък ще се правят и за стоки като учебни помагала, спортни пособия, дрехи, обувки за децата, дори памперси за бебета.

ДВОЙНО ПО-ВИСОКИ САНКЦИИ

Спор предизвика предвиденото съществено увеличение на санкциите по този закон, както и във всички данъчни закони. Масово сумите от левове се превръщат в евро, без да се спазва правилото за превалутиране по фиксирания курс. Например неподаването в срок на данъчна декларация вместо с 500 лв., ще се санкционира с 500 евро, а не с 255 евро.

От МФ обясниха, че актуализацията се налага, защото има глоби от 2007 г., които отдавна са изгубили превантивната си функция. "Идеята е глобите да имат възпиращ ефект, а не да глобяваме с по-големи суми", обясни Людмила Петкова.

"Актуализацията не е правилна, защото има глоби, които са коригирани през 2019 г., а други през 2023 г. Въпреки това всички се вдигат с еднакъв коефициент на инфлацията. Изглежда, че сте чакали да въведем еврото, за да вдигнете глобите", коментира Мартин Димитров от "Демократична България".

"По-големият проблем е, че няма реципрочност при данъчните отстъпки на фона на това двойно увеличение на глобите", каза съпартиецът му Владислав Панев. Той даде пример с отстъпката при ранно подаване на данъчна декларация, която остава на тавана от 500 лв.