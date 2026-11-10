Правителството заменило облагането на свръхпечалбата с облагане на оборота

Министерството на финансите е променило първоначалните текстове на начина на определяне дали има свръхпечалба в шест икономически сектори и на практика въвежда допълнителен данък върху оборота.

Това стана ясно по време на първото четене на промените Закона за корпоративното подоходно облагане в бюджетната комисия в парламента. Очаквано най-разгорещени спорове предизвика въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбата на шест икономически сектора - банки, застрахователи, мобилни оператори, търговци на хранителни стоки с над 5 млн. евро годишен оборот, фирми за бързи кредити и обменни бюра.

От ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС не подкрепиха законопроекта и той мина с гласовете на "Прогресивна България" и "Възраждане". Представители на работодателски организации също изказаха критики към новия данък.

"Първоначално в текстовете за обществено обсъждане методологията беше да се отчита данъчната печалба преди облагане спрямо счетоводния финансов резултат, но впоследствие индикаторът е променен на нетните приходи от продажби спрямо счетоводната печалба. Така дори и фирмите с намаляваща рентабилност, ще бъдат обложени допълнително", отбеляза Мартин Димитров.

Бившият финансов министър Асен Василев обяви, че подобна мярка ще изгони инвеститорите и ще се отрази силно негативно на икономиката на страната.

"Печалбата е естествена цел на икономическите субекти в една пазарна икономика. Терминът "свръхпечалба" е оксиморон. Измисляте екстремни еднократни данъци, защото не можете да свиете разходите, а те, без ефекта на парите от ПВУ, са с 2.5 млрд. евро повече догодина", посочи друг бивши финансов министър, сега депутат от ГЕРБ - Владислав Горанов.

Той, както и депутати от повечето опозиционни партии, изразиха силно съмнение, че правителството може да събере догодина 800 млн. евро от облагане на свръхпечалбата.

Депутатите поискаха разбивка от МФ колко допълнителен данък се очаква от отделните икономически сектори, за които е предвиден.

"Най-голяма сума се очаква от банките - 318 млн. евро, но те вече са изплатили 90% от нея чрез авансовия данък, който преведоха миналата година", посочи зам.-финансовият министър Людмила Петкова.

На следващо място са търговците на дребно, от които се очакват 267 млн. евро допълнителен данък. От търговци на едро са заложени 167 млн. евро, от мобилните оператори - 53 млн. евро. , а от обменните бюра - 70 млн. евро.

Петкова не посочи данни за застрахователите и фирмите за бързи кредити.

На въпроси защо енергетиката е изключена от новото еднократно облагане, зам.-финансовият министър Людмила Петкова обясни, че производителите на електроенергия вече се облагат допълнително чрез механизма за отчисляване на вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", за да се осигуряват компенсации за бизнеса. А фирмите от нефтопреработката, горивата и природния газ вече са били обложени с 30% за свръхпечалбата си през 2022 и 2023 г. с еврорегламента за "солидарната вноска" заради скъпите енергоносители. "Лукойл Нефтохим" например е превел 219 млн. лв. данък свръхпечалба, посочи Петкова.

Тя обаче предложи на депутатите, ако настояват, да внесат при второто четене на законопроекта текстове за допълнително облагане на свръхпечалбата и на енергийния сектор.

Петкова призна, че са променили методиката за определяне на свръхпечалбата, за да се избегнат опитите на засегнатите сектори да укрият печалба. В последствие тя даде и друго обяснение - промяната била направена заради банките и застрахователите, защото първоначалният вариант е бил труден за прилагане от тях.

В дебата стана ясно, че правителството е мислело първоначално да обложи еднократно фирмите със свръхпечалба от всички сектори, но са се отказали, за да избегнат допълнително облагане на производствените фирми, направили сериозни инвестиции за развитието си.

"Това беше труден избор. Решихме да не засягаме най-производствената част на икономиката", обясни и шефът на бюджетната комисия Константин Проданов. Той посочи, че банките изнасят 45% от печалбата си като дивидент и тя не се инвестира в икономиката.

От "Възраждане" обявиха, че за второто четене на законопроекта ще предложат двойно по-висок праг на оборота за търговците на храни. "Сегашните 5 млн. евро годишен оборот ще удари българския бизнес. Той не трябва да бъде поставен наравно с мащабните международни търговски вериги", заяви Цончо Ганев.

От МФ отговориха, че нямат нищо против, ако депутатите желаят, да променят и този параметър, за да не попадат по-малки търговци в обхвата на данък "свърхпечалба".