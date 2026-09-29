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Бензиностанции в Италия сами си слагат таван на цените

Така компаниите смятат да избeгнат въвеждане на данък "свръхпечалба" от правителството

Днес, 15:26

Кувейтската енергийна компания Q8 обяви днес, че ще въведе таван на цените на бензина и дизела за период от един месец, считано от 1 октомври по бензиностанциите си в Италия. Така Q8 последва примера на италианския енергиен гигант Eni и азербайджанската SOCAR.

"Пазарните анализатори разглеждат тези действия като опит за спечелване на благоразположението на правителството в Рим и за предотвратяване на въвеждането на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании – мярка, предложена от министъра на икономиката Джанкарло Джорджети и други водещи политици", отбелязват италианските медии.

През последните месеци цените на горивата в Италия се повишиха рязко вследствие на войната между САЩ и Иран. Вчера Eni и SOCAR обявиха, че ограничават цените до 2,19 евро за литър дизел и 1,99 евро за литър безоловен бензин. В същото време Министерството на икономиката съобщи днес, че средната цена на литър бензин на колонките за самообслужване е 2,126 евро, а на дизела - 2,335 евро.

"Благодаря на Кувейт и на групата, управляваща обектите ѝ в Италия, за това, че откликнаха на призива на италианското правителство към енергийните компании да ограничат цените на горивата", заяви италианският министър-председател Джорджа Мелони. "Следвайки решенията на Eni  и SOCAR, днес и те изпратиха важен сигнал за подкрепа към италианските домакинства", добави тя.

В средата на септември правителството на Джорджа Мелони удължи до 5 октомври срока на намалението на акциза върху дизела, въведен по-рано да смекчи ефекта от рязкото поскъпване на горивата.

Финансовите министри на Германия, Испания, Португалия, Италия, Полша и Австрия настояват за въвеждане на общоевропейски данък върху свръхпечалбите на енергийните компании, припомня "Ройтерс". Те предупреждават, че потребителите са изправени пред един от най-тежките сътресения в доставките на петрол от десетилетия насам – ситуация, която засилва недоволството на избирателите заради растящите разходи за живот.

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Ключови думи:

цени на горивата, данък свръхпечалба

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