ПБ предлага сериозен ръст на данъчните облекчения за деца

Правителството на Прогресивна България предлага сериозен ръст на данъчните облекчения за деца през 2027 г. Това става ясно от публикувани от Министерство на финансите проекти на промени в данъчните закони.

В закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлагат нови, по-високи размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, както и на възможността за авансовото им ползване през годината.

Сегашната данъчна отстъпка от 600 лв. за едно дете става 500 евро. Отбивът от данъка за две цена се предлага да е 800 евро, вместо сегашните 1200 лв., а за три и повече 1100 евро, при сегашни 1800 лв.

По-високо ще и данъчното облекчение за дете с увреждане - 1000 евро.

Освен това се въвежда и данъчно облекчение за "детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца".

Предвижда се размерът на това данъчно облекчение да бъде диференциран според броя на децата, като от сумата от годишните данъчни основи се приспадат до 2 000 евро при едно дете, до 4 000 евро при две деца и до 6 000 евро при три и повече деца, при определени условия.

"Съществуващите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания предоставят обща данъчна подкрепа на правоимащите лица, без размерът на облекчението да е обвързан с конкретни разходи, направени за детето", пише в мотивите. Поради това се предлага въвеждането на ново данъчно облекчение за детско развитие, което да допълни действащите форми на данъчна подкрепа и да бъде насочено конкретно към действително извършени през данъчната година разходи за стоки и услуги във връзка със здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие деца.

Второто облекчение за "детско развитие" ще се ползва след документално доказване на извършените разходи и тяхното плащане при поискване от органите по приходите. "По този начин, наред с предоставянето на целева подкрепа за семействата, мярката създава предпоставки за повишаване на прозрачността при извършването на съответните дейности и за насърчаване на документирането на извършените доставки на стоки и услуги", посочват вносителите..

Като цяло необходимостта от по-големи данъчни облекчения за деца е обусловена от нарастващите разходи на семействата, свързани с отглеждането, възпитанието и развитието на децата, както и от необходимостта от предоставяне на допълнителна целева данъчна подкрепа за разходи, които имат непосредствено значение за тяхното здраве, образование и физическо развитие, пише в мотивите на законопроекта, посочват от правителството.

Очаквайте подробности.