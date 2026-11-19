Данъчните облекчения за хора с намалена работоспособност не са променяни от 2008 г.

Нови предложения за данъчни облекчения догодина са внесли в Народното събрание депутати от управляващата партия "Прогресивна България". Според тях отстъпката от данъка върху доходите на хората с намалена работоспособност не е променяна от 2008 г. и затова трябва да се завиши.

"Хората с увреждания и с намалена работоспособност имат допълнителни и постоянни разходи, затова трябва да се актуализират данъчните облекчения, за да имат по-голям разполагаемия доход", посочват вносителите.

Те предлагат актуализация на три стъпки. За 2027 г. повишението на данъчната отстъпка да е с 30%, а следващите две години - с по още 35%. Така на практика за тригодишен период увеличението ще бъде двойно.

В момента сумата от годишните данъчни основи за лицата с 50 и с над 50% намалена работоспособност се намалява със 7920 лв. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на тези лица се намалява с 660 лв.

Предлага се сумата 7920 лв. да се повиши до 5280 евро за 2027 г., а за 2028 г. и 2029 г. да стане съответно 6660 евро и 8100 евро. Месечната сума от 660 лв. се предлага да нарасне на 440 евро догодина, а за следващите две години - до 555 евро и 675 евро.

Както вече е известно, с промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, гласувани на първо четете силно се завишават данъчните облекчения за деца от догодина. Въвежда се и нов тип данъчна преференция - "за детско развитие", като се предвижда облагаемите доходи на родителите да се намалят с до 2000 евро за дете за направени разходи през годината на стоки и услуги за здравни, образователни и спортни дейности. На практика това ще намали с до 200 евро за дете дължимия от родителя данък.

Група депутати от ПБ, начело с Антон Кутев, предлагат новото данъчно облекчение за детско развитие да обхване изрично и заниманията в областта на културата и изкуствата.

При първото четене на законопроекта се разрази дебат дали не е по-добре родителите да прилагат към годишната си данъчна декларация фискалните бонове, разписки, банкови и други документи за закупените стоки и извършени услуги за децата, вместо да ги пазят шест години за представяне пред НАП при поискване.

Сега от ПБ внасят нови разпоредби, според които платежните документи (до 2000 евро), трябва да бъдат описани в данъчната декларация, като се премахва изискването да бъдат съхранявани, за да бъдат впоследствие представяни.

Депутати от "Демократична България" също са внесли за второто четене на данъчните закони мерки за подкрепа на семействата с деца. Те предлагат по-високи данъчни облекчения от тези на ПБ за семействата с три и повече деца. Предлага се данъчната отстъпка за три деца да се вдигне от 1500 евро на 2000 евро, а за четири и повече деца – от 1500 евро на 2500 евро.

Тези завишения няма да струват много на бюджета - около 10 млн. евро, показват изчисленията на ДБ.

Освен това от ДБ предлагат новата данъчна отстъпка за детско развитие да включва също така кинезитерапия, логопед, психологическа подкрепа. Внесено е също така искане майките студентки или докторантки до 29 години да бъдат освободени от такси в университетите.

Владислав Панев от ДБ е внесъл предложение да се завиши от сегашните 500 лв. на 500 евро таванът, с който може да се намали данъкът върху доходите при ранно внасяне на електронна данъчна декларация и плащане на целия налог.

Панев предлага също така по-големи данъчни облекчения при доброволно пенсионно и здравно осигуряване, а също и застраховки "Живот". Размерът на сумата, с която се намалява данъчната основа, от години стои на 60 лв. месечно. Предлага се тя да се повиши на 100 евро на месец.