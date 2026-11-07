ВКС осъди онлайн казино да върне загубените пари на зависим от хазарт

Онлайн казино е окончателно осъдено да върне загубените пари на пристрастен към хазарта мъж.

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд (ВКС), който осъжда казиното да възстанови 8500 лева на мъжа, както и да го обезщети с 1000 лева за причинени неимуществени вреди. Обезщетенията се налагат, след като мъжът е бил допуснат да залага, въпреки че доброволно се е вписал в регистъра на зависимите, на които не трябва да бъде позволявано да участват в хазартните игри, съобщава Лекс.

Близо 54 000 граждани са поискали да ограничат достъпа си до хазарт Близо 54 000 граждани до момента са подали заявление за вписване в регистъра на уязвимите лица, съобщи НАП. Регистърът не е публичен, като достъп до него имат само ограничен брой служители, определени от изпълнителния директор на НАП.

Преди две години Софийският районен съд за първи път осъди казино за непозволено увреждане, след като с промените в Закона за хазарта през 2020 г. беше въведен специалният регистър на зависимите, които операторите са задължени да не пускат в реалните и виртуалните игрални зали.

По делото беше установено, че мъжът залага от 15 години и осъзнава проблема си с хазарта. Случаят му е типичен – започнал е със залозите след напускане на работа, затъване в дългове и семейна криза, довели и до мисли за самоубийство. В края на 2022 г. той вече дължал над 100 000 лв., когато започнал да се лекува и тръгнал на терапия при психолог.

След като научил, че в НАП е създаден регистър, в който може да се впише всеки, който има проблем с хазарта, той сам подал искане и бил вписан в него на 6 януари 2023 г. След това пробвал да залага онлайн, но вече бил блокиран. В началото на февруари 2023 г. обаче установил, че може да влезе в един от известните сайтове за хазарт. Така в продължение на 12 дни залагал там и натрупал загуба от над 8500 лв.

Опитал сам да си върне парите от оператора, като посочил, че е вписан в регистъра на зависимите, но от там отказали да му ги възстановят и завел делото за непозволено увреждане.

Съдебно-техническата експертиза установява, че през февруари той е бил вписан в регистъра на зависимите, но от хазартния оператор не са правили справка за него, както са задължени по закон. Акаунтът му за онлайн залагания е деактивиран едва след като си е поискал проиграните пари. Експертизата е установила, че за 12 дни мъжът е заложил над 20 000 лв., а е спечелил над 11 500 лв.

Хазартът удари нови рекорди Хазартната индустрия у нас изживява истински бум, а възможностите да се правят залагания стават все по-неограничени във времето и пространството. Само през миналата година хазартните фирми са изплатили почти 6 млрд. лв.

Съдебно-психиатричната експертиза пък показала, че той страда от патологично влечение към хазарт и не може да контролира поведението си по време на залагане или достъп до хазартни игри. Пред съда съпругата му разказва, че той ходи на терапия, но резултатите от нея се провалили заради залаганията през февруари, когато проиграл цялата си заплата. След това изпаднал в депресия, чувствал се виновен и безсилен, доколкото макар и вписан като уязвимо лице, бил допуснат до залагания.

Онлайн казиното обжалва решението на районния съд, като твърдеше, че исковете са недопустими, тъй като представляват злоупотреба с право. Тезата им беше, че не са били уведомени от Националната агенция за приходите (НАП), че мъжът е вписан като уязвим в регистъра, а казиното не било длъжно само да извършва такава проверка. В жалбата си от казиното посочиха още, че липсва причинно-следствена връзка между поведението им и твърдените от мъжа вреди, като оспорват и размера им.

Градският съд обаче отхвърли всички възражения на хазартния оператор и потвърди решението. Съдът подчерта, че достъп до регистъра имат само длъжностни лица от НАП и определени от организаторите на хазартни игри техни служители. СГС изрично посочи, че императивната разпоредба на Закона за хазарта (ЗХ) задължава организаторите на хазартни игри да не допускат вписаните в регистъра до участие в организираните от тях игри.

Радев: Ще забраним рекламата на хазарт Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт, въвеждаме много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости".

Сега и ВКС решава в полза на пристрастения. „Нарушен е законът, създаващ особена закрила за определен кръг лица, нарушено е и правото им да бъдат предпазени от участие в хазартни игри. Причинно-следствената връзка между тези нарушения и вредата се свежда до това, че ако тези лица не бяха допуснати до участие в хазартната игра, загубата, изразяваща се в намаляването на имуществото им, нямаше да настъпи. Без значение е, че тези лица биха могли и да спечелят, с оглед естеството на хазартната игра и случайността в нея. Това е така, защото такива лица изобщо не е трябвало да бъдат допускани да залагат“, се казва в решението на ВКС, в което съдиите подчертават също, че вредата не е причинена от случайността на залога, а от противоправното допускане до хазартната игра на лице, вписано в списъка на уязвимите.