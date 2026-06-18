FIDE ще контролира "обединение 2.0" в шахмата ни

Световната федерация FIDE ще се включи като надзорник и арбитър в поредния етап от обединителния процес в българския шахмат. Това стана ясно от изказване на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов в Народното събрание.

Той беше повикан пред депутатите за днешния парламентарен контрол, за да отговори на въпроси именно за тревожната ситуация в шахмата ни. Питанията бяха отправени от народната представителка Анна Бодакова от "Демократична България", която се поинтересува какви мерки предприема държавата, за да предотврати заплахата България да остане без свои представители в индивидуалните и отборните надпревари след 1 юли.

Сложният казус е предизвикан от наличието на две отделни федерации, които администрират древната игра у нас - притежаващата национален лиценз "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) и членуващата в международните организации "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ).

"По моя инициатива тази седмица бяха проведени три работни срещи между ръководствата на двете федерации. Беше постигнато съгласие за търсене на решение със съдействието и участието на FIDE. ММС изпрати официално писмо до FIDE с отправена покана за излъчване на техен представител, който да се включи в работна група. Също и с молба да бъде отложено заявеното от FIDE ограничение за участие на български състезатели и национални отбори в официални събития на FIDE и по този начин да бъде дадена възможност за участие в шахматната Олимпиада 2026. Считам, че държавата следва да бъде посредник в този процес и вярвам, че FIDE ще оцени направените усилия по разрешаване на ситуацията от българската държава."

"Сега" научи от свои източници, че FIDE се е съгласила да изпрати свой представител в София, който да се включи в разговорите между БФШ 2022 и БСФШ. Макар и все още неофициално, практически е сигурно и че санкциите за българските шахматисти няма да бъдат наложени на 1 юли и страната ни ще може да участва на олимпиадата в Самарканд, Узбекистан от 15 до 27 септември.

FIDE веднъж вече участва активно в "обединението" на българския шахмат, като назначи своя специална комисия да го управлява през 2023 г. до избиране на легитимен орган. За такъв световната федерация призна БСФШ и я прие за свой член. Само че БФШ 2022 запази националния си лиценз, поради което три години по-късно се налага "обединение 2.0".

На уточняващ въпрос от депутата Бодакова дали в заплетената ситуация ще бъде осигурено адекватно финансиране за най-изявените ни шахматисти и за националните отбори, министър Керязов отговори от парламентарната трибуна:

"По-важната тема е дали ще бъде отменено наказанието от FIDE за нашите национални отбори да представляват България. Затова и споменах, че писмото е изпратено още вчера и разчитам на тяхното разбиране да отсрочат този срок. Що касае финансирането, мога да Ви уверя, че се търсят всякакви законови мерки да бъде осигурено финансирането и нашите състезатели да бъдат спокойни."

Още във встъпителните си думи пък спортният министър подчерта, че ММС работи по промени в Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), за да бъдат осуетени подобни проблеми в бъдеще.

"Във времето този закон е бил променян некачествено и без широко обществено обсъждане. Поради тази причина министерството вече започна работа по подготовка на изменения в ЗФВС. Предложенията ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с академичната общност, спортните федерации, спортисти, депутати и други заинтересовани страни. Нашата цел е качествено законодателство и подобни кризи да не се повтарят нито в шахмата, нито в която и да е друга спортна федерация", заяви Керязов.