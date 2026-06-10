Нургюл Салимова: Скоро България ще загуби талантите си, включително мен

Шахматистка №1 на България Нургюл Салимова обяви в прав текст, че ако скоро административните неуредици в управлението на спорта у нас не бъдат отстранени, страната ни ще загуби както нея самата, така и всички свои таланти. 23-годишната състезателка от търговищкото село Крепча направи това в прочувствено обръщение в личния си профил във "Фейсбук".

Тя акцентира върху задаващия се краен срок, поставен от международната федерация (FIDE) за решаване на патовата ситуация с наличието на две паралелно съществуващи ръководни тела на българския шахмат - лицензираната от държавата "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) и приетата за член на международните структури "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ). От FIDE известиха спортния министър Енчо Керязов, че ако до 1 юли не бъде обявена процедура по ново лицензиране, българските шахматисти ще бъдат поетапно спрени от международни участия.

"В момента съм водещата българска шахматистка в световната рейтинг листа на FIDE и съм в Топ 40 в целия свят сред жените. Само преди няколко дни завърших с поделено 2-4 място на европейското първенство по шахмат. Въпреки това не знам какво ще се случи с професионалното ми бъдеще след 1 юли - започва четвъртата от Евро 2026 за жени в Батуми. - Имам подписани договори за международни лиги. Имам предстоящи турнири. Имам цели, за които работя всеки ден. Но в момента не знам дали България ще участва на шахматната олимпиада през септември. Не знам дали ще бъдем допуснати! Не знам дали ще ми бъдат спрени правата, или ще ми бъде премахнат рейтингът!? Не знам какви ще бъдат последствията от евентуални санкции. Не знам дали решения, върху които нямам абсолютно никакъв контрол, няма да засегнат пряко кариерата ми и възможността ми да се състезавам. Шахът е моят живот вече почти 18 години. Това не е хоби. Това е моята професия!"

Салимова се обръща към враждуващите БФШ 2022 и БСФШ, без да ги назовава поименно. Но с пределно ясно послание:

"От години българският шахмат е заложник на конфликти, административни спорове и битки между федерации. (Доколкото знам) 2 федерации. НЕ ме интересува кой е прав. Цената я плащат състезателите. Плащам я аз. Докато в много държави водещите състезатели получават системна подкрепа, финансиране, тренировъчни лагери и цели екипи зад гърба си, аз постоянно трябва да мисля за неща, които нямат нищо общо с шаха - финансиране, организация, подготовка и несигурност за бъдещето. Моите конкуренти могат да насочат цялата си енергия към това да стават по-добри шахматисти. Аз трябва да разделям вниманието си между шаха и всичко останало. Да се надявам на най-елементарните условия, за да печеля медали за родината си. Достатъчно трудно е да се състезаваш с най-силните в света. Още по-трудно е, когато не си сигурен в абсолютно нищо около теб. Не ме интересува кой ще спечели поредния спор. Интересува ме кариерата ми. Интересува ме бъдещето на българския шахмат."

В заключение Нургюл предупреждава, че наближава критичният момент за действия, намеквайки, че скоро може и да не представя България на международната сцена.

"България има огромни традиции в този спорт. Страната ни е дала световни шампиони. През 2023 г. българският женски национален отбор станахме европейски шампион! Имаме талантливи деца, млади състезатели и професионалисти, които продължават да работят и да представят България достойно по света. След толкова години вярвам, че е време тези проблеми най-после да намерят решение. Време е интересите на българските състезатели и бъдещето на българския шахмат да бъдат поставени на първо място. След почти 18 години, посветени на шаха, съм уморена от проблеми, които никога не съм създавала. Искам просто да играя шах. Ако тези проблеми не бъдат решени скоро, България ще загуби своите таланти. Включително и мен. От мен толкова."