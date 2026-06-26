35-годишен германец поиска да оглави световния шахмат

Германецът Вадим Розенщайн се кандидатира за президент на международната федерация по шахмат (FIDE). 35-годишният бизнесмен заяви намерението си с обширна публикация в социалната мрежа "Екс".

"Обичам шахмата. Той е оформил живота ми, начина ми на мислене и дори начина, по който изградих бизнеса си. Шахматът заслужава организация, която да съответства на величието му. Днес FIDE разполага с много отдадени хора, които работят усилено за нашия спорт. Но само отдадеността не е достатъчна. Нуждаем се от по-силно лидерство, професионално управление, по-бързо вземане на решения и ясна визия за бъдещето. Нашите национални федерации заслужават управителен орган, който слуша, подкрепя, внедрява иновации и дава резултати. Ето защо реших да се кандидатирам за президент на FIDE. Горд съм да го направя заедно с моя кандидат за вицепрезидент Гордън Танг. Заедно изградихме международни компании, управлявахме големи организации, привлякохме инвестиции и ръководихме отбори по целия свят. Разбираме как растат успешните организации, как създават възможности и как постигат резултати. Време е да внесем този опит във FIDE", написа Розенщайн в профила си в X.com.

Dear chess friends,



Today, I am announcing my candidacy for the presidency of FIDE.



I love chess. It has shaped my life, my way of thinking, and even the way I built my businesses. Chess deserves an organization that matches its greatness.



Today, FIDE has many dedicated people… pic.twitter.com/46kJWFaRf4 — Wadim Rosenstein (@WadimRosenstein) 26 юни 2026 г.

Бизнесът на кандидата за нов шеф на световния шахмат е свързан с недвижимите имоти, инженерството и логистиката. Той е собственик на компанията WR Group, която е главен партньор на глобалните шахматни турнири и мачове. Най-успешният шахматист на нашето време - Магнус Карлсен, играе за клуба, спонсориран от Вадим Розенщайн.

"Моето виждане е ясно: FIDE трябва да стане една от най-уважаваните институции в света на международния спорт. И целта ми е безспорна: FIDE трябва да даде възможност на всяка една от своите федерации членки. През следващите седмици ще представим цялостна програма с конкретни предложения и измерими цели. Ще представим и разнообразен международен екип от опитни професионалисти, гросмайстори, бизнес лидери, инвеститори и уважавани публични личности, които вярват, че шахматът заслужава повече. Ще работим за укрепване на всяка федерация, ще създаваме нови възможности за играчи от всяко ниво, ще разработваме вълнуващи нови състезателни формати, ще увеличаваме инвестициите в шаха по целия свят и ще продължим да преследваме дългосрочната си цел да включим шахмата в олимпийските игри. Тези избори не са за личности. Те са за бъдещето на шаха. Време е да мислим по-мащабно. Време е да ръководим по-добре. Време е за промяна. Каня всяка федерация, всеки играч, всеки организатор и всеки поддръжник на шаха да се присъедини към нас. Заедно ще изградим бъдещето на шаха", добави кандидат-президентът.

През 2025 г. Розенщайн се кандидатира за шеф на германската шахматна федерация, но впоследствие оттегли кандидатурата си. От 2018 г. президент на FIDE е руснакът Аркадий Дворкович.