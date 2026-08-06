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България влиза под №15 и №31 на шахматната олимпиада

Пет жени и четирима мъже бяха включени в националните отбори за Самарканд 2026

06 Авг. 2026
Нургюл Салимова ще седне на първа дъска за България в женския турнир на шахматната олимпиада в Самакранд 2026.
FIDE
Нургюл Салимова ще седне на първа дъска за България в женския турнир на шахматната олимпиада в Самакранд 2026.

България заема 15-о място при жените и 31-во при мъжете в стартовите ранглисти на шахматната олимпиада в Самарканд 2026 (15-27 септември). Съставите на националните отбори бяха публикувани от международната федерация FIDE в сряда, малко повече от месец преди началото на форума в узбекистанския град.

В дамския ни тим капитанът Петър Арнаудов е включил Нургюл Салимова (ЕЛО 2416), Надя Тончева (2372), Белослава Кръстева (2305), Габриела Антова (2236) и Гергана Пейчева (2222). Прави впечатление отсъствието на гросмайстор Антоанета Стефанова (2401), без която средният рейтинг на отбора ни е 2332 т.

Под №1 в турнира при жените влиза съставът на Индия (2476), в който са поканени Хумпи Конеру (2524), Дивя Дешмух (2490), Вайшали Рамешбабу (2489). Вантика Агравал (2399) и Савита Шри Баскар (2375). На втора позиция се котира Грузия (2449) с Нана Дзагнидзе (2478), Нино Бациашвили (2459), Лела Явахишвили (2430), Бела Хотенашвили (2428) и Мери Арабидзе (2371). Топ 3 допълва Китай (2432) с Джу Дзинър (2550), Сун Юсин (2452), Лу Мяои (2388), Ян Тянци (2338) и Джай Мо (2336).

Капитанът на мъжкия ни отбор Кирил Георгиев пък е селектирал само четирима играчи, тъй като самият той ще бъде играещ треньор. На първа дъска ще играе натурализираният Аркадий Найдич (2574), на втора - Мартин Петров (2530), на трета - Момчил Петков (2529), а на четвърта - Радослав Димитров (2488). Средният ЕЛО на тима ни е 2530 т.

Начело в стартовия списък са САЩ (2751), разчитащи на Фабиано Каруана (2792), Уесли Со (2765), Ханс Моке Нийман (2725), Левон Аронян (2721) и Авондер Лянг (2690). Следва съставът на Индия (2733), включващ Арджун Еригаиси (2759), Рамешбабу Прагнанандха (2750), Сарин Нихал (2718), световния шампион Гукеш Домараджу (2703) и Видит Гуджрати (2697). На трето място започва домакинът Узбекистан (2720) с Джавохир Синдаров (2777), Нодирбек Абдусаторов (2762), Нодирбек Якубоев (2685), Шамсидин Вохидов (2655) и Мухидин Мадаминов (2611).

Общо участващите държави на шахматната олимпиада са 208 в открития турнир и 192 в дамския. На предишното издание в Будапеща 2024 българските отбори се класираха на 27-о място при мъжете и на 10-о при жените.

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