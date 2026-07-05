FIDE изхвърли Крамник от шахмата за 2 г.

Wikipedia Владимир Крамник няма да има право да участва в състезания под егидата на FIDE или да заема официални длъжности в шахмата през следващите 24 месеца.

Гросмайстор Владимир Крамник получи забрана за участие в събития под егидата на FIDE и заемане на официални длъжности, свързани с шахмата, за срок от две години. Етичната и дисциплинарна комисия (ЕДК) към международната федерация призна 51-годишния руснак за виновен по обвинения в тормоз, нападки и неоснователни твърдения за измама срещу покойния американски шахматист Даниел Народицки.

Крамник определи решението като "незаконно" и обяви намерението си да го обжалва. От общо 11 обвинения, разгледани от ЕДК, бившият световен шампион беше признат за виновен по осем и за невинен по три. Две от решенията за вина бяха взети с пълно единодушие: по член 6.5 (а) за тормоз и кибертормоз; и по член 6.24 за отговорност и поведение като модел за подражание.

Вторите 12 месеца от наложената му 24-месечна санкция са условни и зависят от 3-годишен изпитателен срок. Като допълнителна санкция Крамник трябва да положи 12 месеца доброволен труд в полза на шахматната общност.

Забраната влиза в сила незабавно. Въпреки това Крамник вече заяви, че ще използва правото си да обжалва решението в рамките на 21 дни. Той посочи, че е "подготвил предварително" текста на своята жалба и възнамерява да я подаде "в близките дни".

Случаят, озаглавен "Предполагаем тормоз от страна на ГМ Владимир Крамник", обединява жалби от Управителния съвет на FIDE и комисията за честна игра към световната централа. В тях се говори за възможно нарушаване на принципа за човешко достойнство, по-специално тормоз над гросмайсторите Даниел Народицки и Давид Навара.

FIDE разследва Крамник за тормоз срещу покоен американски гросмайстор Международната федерация по шахмат (FIDE) разследва публичните атаки на бившия световен шампион Владимир Крамник срещу Даниел Народицки.

ЕДК установи, че Крамник е отговорен за множество нарушения на етичния и дисциплинарния кодекс на FIDE. Комисията отбеляза статута на Крамник като бивш световен шампион и неговото "изключително положение в шахматната общност", което засилва обхвата и въздействието на изявленията му. Според решението Крамник "не е успял да приспособи поведението си към своя статут на модел за подражание".

По време на целия процес Крамник отричаше всички обвинения. Той твърдеше, че публикациите му са били призиви за разследване, а не обвинения в измама, и че носи отговорност само за директните си изявления, а не за начина, по който другите ги интерпретират в социалните мрежи.

Разследването срещу Крамник започна през октомври 2025 г., броени дни след като американският гросмайстор Даниел Народицки почина внезапно на 29-годишна възраст. В едногодишния период преди това руснакът регулярно обвиняваше състезателя от САЩ - без никакви доказателства, че използва шахматна машина по време на онлайн игри. Народицки отрече обвинението, но призна, че това се е отразило на психическата му стабилност.

През 2006 г. Владимир Крамник победи Веселин Топалов в мача за световната титла, останал в историята като Тоалетната война. Тогава останаха сериозни съмнения за нарушения на честната игра от страна на руснака, който редовно посещаваше тоалетната по време на партиите.