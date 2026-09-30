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Спортът се сдоби с втори зам.-министър

Журналистката Мария Цветкова беше назначена в екипа на Енчо Керязов без ясен ресор

Днес, 15:57
Част от предизборните послания на Мария Цветкова като кандидат на ВМРО за Народното събрание и Европарламента през 2024 г.
архив
Част от предизборните послания на Мария Цветкова като кандидат на ВМРО за Народното събрание и Европарламента през 2024 г.

Почти пет месеца след встъпването в длъжност на кабинета "Радев" министерството на младежта и спорта се сдоби с втори зам.-министър. Със заповед на премиера Румен Радев в екипа на спортния министър Енчо Керязов е назначена Мария Йорданова Цветкова.

Това съобщиха днес от пресслужбата на МС, като с трите имена се изчерпа и цялата предоставена информация за най-новия член на правителството. "Сега" научи, че става дума за родената на 30 април 1975 г. в Ямбол журналистка Мария Цветкова, бивш депутат от ВМРО в парламентарната група на "Обединени патриоти" в 44-тото Народно събрание (2017-2021 г.).

При влизането си в парламента от 31-ви ямболски МИР през ноември 2019 г. Цветкова е избрана за член и зам.-председател на комисията по култура и медии. Била е и член на комисията по вероизповедания и човешки права.

Средното си образование завършва в ПТГ "Иван Райнов" в родния си град, а висшето - в СУ "Св. Климент Охридски" със специалност магистър по международна журналистика. Има диплома и от НСА "Васил Левски".

В публичните си изяви Цветкова регулярно се изказва в защита на консервативното семейство и срещу либералната идеология. По време на предизборната си кампания през 2024 г. като кандидат на ВМРО за Европейския парламент и за народен представител от 23 МИР в София тя заявява, че "българското семейство трябва да бъде спасено от вредната либерална пропаганда, която унищожава човешки и морални ценности" и че "ще бъдем безкомпромисни с опитите за налагането на полове, извън традиционните мъжки и женски и на внушенията, че родителите могат да са различни от майка и баща".

Засега не е ясно какъв ресор ще поеме Мария Цветкова като зам.-министър на младежта и спорта. Вече повече от четири месеца не е официално формулирана дейността и на другия зам.-министър в екипа на Енчо Керязов - Юлия Тодорова, която беше назначена още на 22 май.

Съгласно устройствения правилник на ММС, ведомството трябва да разполага не с двама, а с трима заместници на министъра.

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Ключови думи:

ММС, Енчо Керязов, Мария Цветкова

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