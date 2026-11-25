Това е единствено възможният бюджет, който може да върне устойчивостта и предвидимостта на публичните финанси, смята финансовият министър Гълъб Донев.

Бюджетът за 2027 г. мина първо гласуване в пленарна зала след 4-часови дебати, както се очакваше единствено с гласовете на управляващата "Прогресивна България".

Основният финансов закон на страната за догодина търпи критики, откакто бе публикуван проектът му, заради големия бюджетен дефицит от 3,5% от БВП на касова основа и 4.2% - на начислена основа (с поетите ангажименти за плащания), въпреки откритата от ЕК процедура за прекомерен дефицит спрямо България. Само преди ден ЕК излезе с решение да предложи санкция на България в размер от 25 млн. евро заради несправяне със свръхдефицита.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обаче обяви, че това е "единствено възможният бюджет, който може да върне устойчивостта и предвидимостта на публичните финанси".

"С проекта на бюджет правим уверена крачка към постигането на сериозната задача - да излезем начисто в план-сметката на държавата", заяви финансовият министър.

Той за пореден път използва метафората на премиера за финансите на държавата като "камион без спирачки". "Какво става, когато караш без спирачки - глобяват те. Такава е и санкцията на ЕК. Но в препоръката на ЕК няма и следа от липса на доверие - точно обратното. Когато държиш на своите партньори, ползваш дисциплиниращи мерки, за да ги окуражиш", разтълкува предупреждението на ЕК вицепремиерът.

Въпреки заръките на премиера, Донев напомни за тежкото наследство в публичните финанси, оставено от предходните управляващи. "Нашата отговорност днес е да намерим баланс между потребностите на обществото и реалностите възможности за финансите на държавата", каза той. И изрази готовността на мнозинството и кабинета да се вслуша в разумните предложения на опозицията по макрорамката, стига те да бъдат финансово обезпечени.

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"Проектът на държавен бюджет за 2027 г. не става. Той трябва да се изтегли и да се преработи според препоръките на ЕК и ЕЦБ", призова председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той посъветва правителството да удържи от издръжката на Министерството на финансите глобата от 25 млн. евро за свръхдефицита, вместо да я плащат всички български граждани. Тази глоба ще се подновява на всоеки 6 месеца, защото правителство има намерение да свали дефицита под 3% чак през 2029 г., посочи Василев.

От опозицията отбелязаха днешното становище на ЕЦБ за рисковете от предложения данък свръхпечалба - оскъпяване на кредитите, отслабване на капиталовата устойчивост на банките и на икономическия растеж на страната. "Току що ЕЦБ ви каза, че данък свръхпечалба от банките няма да съберете. Това означава, че трябва да се направи изцяло нова сметка", посочи Василев.

От "Прогресивна България" репликираха, че са на власт от пет месеца и не могат да носят отговорност за направеното през последните пет години, като припомниха, че два от бюджетите са правени от Асен Василев.

Йордан Тодоров от "Демократична България" пък припомни служебните кабинети, назначени от Румен Радев като президент, и попита бил ли е Гълъб Донев 622 дни в Министерския съвет в последните пет години и дали е бил 308 дни премиер.

"Няма нужда да изтегляме Бюджет 2027 и да го преработваме", заяви председателят на комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му ЕЦБ е отправила подобни бланкетни предупреждения ЕЦБ към всички държи, които са въвели данък свръхпечалба - за декапитализация на банките и вдигане на лихвите, но нищо такова не се е случило.

"Партии, които не са в състояние да стоплят водата на софиянци, не са в ситуация да дават акъл как да се управлява държавата, още повече голяма част от техните действия ни доведоха дотук", обърна се Проданов към опозицията.

Владислав Горанов от ГЕРБ предупреди, че становищата на ЕЦБ и на "Стандард енд Пуърс" се четат от всички инвеститори. "Нежеланието на управляващите да видят как останалият свят гледа на нас показва една самодостатъчност, характерна за малки животинчета в насрещното по магистрала, заслепени от собственото си разбиране за света", каза Горанов.

От ДПС разкритикуваха, че управляващите се опитват да намалят дефицита основно чрез допълнителни приходи и увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, но без убедителни промени в неефективните разходи.

Подобна критика отправиха и от "Възраждане". "Дойдохте на вятъра на промяната, като обещахте, че няма да вдигате данъци. В момента има поголовно увеличение на налозите - посягате на всички, които имат недвижимо имущество с по-висока данъчна оценка с 30%, увеличава се и максималният осигурителен доход, слагане 7% данък на ваучерите, вдигате акциза на цигарите и на мощните автомобили", изброи Цончо Ганев.

"Звучният шамар не е за опозицията, а за правителството на Румен Радев", каза Теменужка. Тя посочи, че се повтарят две мантри за бюджета - че е бюджет на вразумяването и консолидацията и че е най-социалният бюджет, но той не е нито едното, нито другото. "А ръстът на инвестициите, с който се хвалите, че е 100%, не е заради правителството на ПБ, а се дължи на членството ни в еврозоната", каза Петкова.

Параметрите на Бюджет 2027

- Дефицитът по консолидираната фискална програма от 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2027 г., докато на начислена основа се очаква да е от 4,2%.

- Максималният размер на новия дълг догодина се предлага да бъде 8,6 млрд. евро. В края на 2027 г. общият държавен дълг се очаква да възлиза на 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП.

- Прогнозиран икономически растеж от 2,5 на сто и средногодишната инфлация от 4 на сто.