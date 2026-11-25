Подобна допълнителна данъчна тежест може да бъде прехвърлена към клиентите чрез по-високи лихви и такси по кредитите, по-ниска доходност по депозитите или по-строги условия за кредитиране, предупреди Кристин Лагард.

Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреждава, че предлаганото въвеждане в България на еднократен данък върху свръхпечалбата през 2027 г. може да засегне кредитирането, капиталовата устойчивост на банките и икономическия растеж на страната.

ЕЦБ излезе със специално становище на Кристин Лагард по искане, отправено от нашето Министерство на финансите.

Бюджетът за 2027 г., който днес се гледа на първо четене в Народното събрание, предвижда еднократен данък от 33% за свърхпечалбата на няколко икономически сектора - банки, застрахователи, мобилни оператори, обменни бюра, фирми за бързи кредити и търговски вериги.

ЕЦБ отбелязва, че не е уточнено дали данъкът ще се начислява допълнително към стандартния корпоративен данък от 10%. Според по-вероятното тълкуване общата ставка върху печалбите, определени като свръхпечалби, би достигнала 43%.

Според ЕЦБ подобна допълнителна данъчна тежест може да бъде прехвърлена към клиентите чрез по-високи лихви и такси по кредитите, по-ниска доходност по депозитите или по-строги условия за кредитиране. Възможно е банките да ограничат отпускането на заеми и натрупването на капиталови буфери.

ЕЦБ отбелязва още, че българските банки в момента са добре капитализирани и реализират добри печалби. Въпреки това регулаторът препоръчва законопроектът да бъде придружен от задълбочен анализ на въздействието му върху рентабилността и капиталовата база на банките, достъпа до финансиране, кредитирането, конкуренцията и ликвидността.