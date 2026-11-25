Със 126 гласа "за", 60 "против" и 20 "въздържал се" парламентът прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. Той е в размер на 5,684 млрд. евро - с 426,9 млн. евро, или 8,1%, повече спрямо т.г. От общия ресурс 5,411 млрд. евро са предвидени за здравноосигурителни плащания, което е увеличение с 478,1 млн. евро, или 9,7%. Здравната вноска остава 8%.

Най-голямото перо в бюджета отново е болничната помощ, за която са заложени 2,562 млрд. евро. За лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение са предвидени 1,454 млрд. евро. Средствата за първична извънболнична помощ са 362,9 млн. евро, за специализирана извънболнична помощ - 368,8 млн. евро, а за медико-диагностична дейност - 176,7 млн. евро. За дентална помощ са отделени 242,6 млн. евро.

При представянето на проекта здравният министър Катя Ивкова изтъкна, че увеличението на бюджета е близо половин милиард евро, а основният му акцент е върху превенцията и доболничното лечение. Тя призова депутатите да подкрепят план-сметката, за да се запази тенденцията към по-силен фокус върху профилактиката и ранната диагностика и да се осигури по-дългосрочно развитие на здравеопазването.

Заявката й обаче срещна критики от опозицията, според която разпределението на средствата не отговаря на обявените приоритети. В проценти картината изглежда по следния начин: за болнична помощ е предвиден ръст от 8,3%, за първична извънболнична помощ - 7,6%, за специализирана извънболнична помощ - 9,3%, а за медико-диагностични дейности - едва 5%. Средният ръст за извънболничната помощ е 7,3%, докато при лекарствата е 9%. В бюджета на касата от догодина ще се включват и средствата за лечение на деца в чужбина, които досега се осигуряваха чрез трансфер от министерството. С отчитането на тези разходи увеличението при лекарствата достига 12%, показаха разчетите на БЛС.

Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС заяви, че макар бюджетът да предлага повече пари, това не означава автоматично по-качествена медицинска услуга и по-добро удовлетворение за пациентите. Според него финансовите параметри не дават достатъчно основания да се очаква промяна в системата.

Александър Симидчиев от ДБ подчерта, че системата пак казва на всеки от нас: "Елате, когато се разболеете тежко и трябва да ви вкараме в болница, вместо идвайте навреме". Според него в този бюджет ги няма хората, които лекуват. "На страната ни не достигат 17 000 медицински сестри - за тях няма един ред целево финансиране. От тези 35 млн. евро, които са отделени за специализанти, има малко и за сестрите, но това са специализанти, които ще влязат в системата след 4 г., а не за решаване на проблемите, които вече имаме днес", каза той, като подчерта, че вече се закриват отделения, защото няма достатъчно сестри. Симидчиев обяви, че ДБ ще предложи между първо и второ четене промени в разпределението на средствата, без да увеличава общата рамка.

Николай Денков от ПП оспори представянето на профилактиката като водещ приоритет, като заяви, че обявеното увеличение на средствата за нея не доказва само по себе си промяна в системата. Според него най-много средства отново се насочват към болничното лечение - последния етап от здравната грижа, до който част от пациентите биха могли да не стигат при по-добра профилактика и доболнична помощ. По думите му въпреки двойното увеличение на бюджета на Касата през последните 5 г. недоволството на гражданите продължава да расте.

Критики отправиха и от ДПС. Джевдет Чакъров заяви, че партията няма да подкрепи бюджета, тъй като отново се дава превес на болничната помощ и лекарствата. От "Възраждане" Георги Георгиев коментира, че през последните години Касата всяка година получава повече средства, но начинът на работа на системата остава същият.

В защита на проекта от "Прогресивна България" Георги Петров призна необходимостта от реформи, но подчерта, че те не могат да бъдат осъществени с един бюджет и в рамките на една година. По думите му системата е изграждана с години така, че да позволява източване на публичния ресурс през болниците, и не може да бъде променена изведнъж. Петров обясни, че управляващите ще подкрепят бюджет с приблизително еднакъв ръст - около 8% - за доболничната и за болничната помощ. Целта е постепенно да се даде по-голяма тежест на извънболничното лечение и финансирането му да се доближи до средните европейски стандарти.