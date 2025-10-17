Обезщетения за безработни се бавят с месеци заради проверки

С месеци се бавят обезщетенията за безработица на хора със стаж в чужбина заради проверки в тамошните социални служби. Този проблем отново се повдига от парламентарен въпрос на депутата от ДСБ Йордан Иванов до социалния министър Борислав Гуцанов. За него писа и "Сега" наскоро покрай многото дела, заведени за прилагане на новите текстове срещу "френската" безработица към заварени случаи.

Случаят, който се цитира във въпроса на Иванов, е от тази година. Заявлението за отпускане на паричното обезщетение е от 18 март 2025 г. Тъй като лицето е работило в Германия, НОИ спира производството по отпускането на парите до получаване на информация от германските служби. Към настоящия момент - шест месеца по-късно, тази информация все още не е изпратена, посочва депутатът. Според него, подобни закъснения се наблюдават и при обмен на данни с други държави, като Гърция и Италия.

Проблемът не е само с обезщетенията за безработица, а и с отпускането на пенсиите, прехвърлянето на здравноосигурителни права за завръщащи се в България хора от чужбина и др. Срокът за изплащане на обезщетението за безработица обаче е най-кратък - той може да е между 4 и 12 месеца, а често човек чака повече за отпускането му. Така се губи и смисълът от тези пари - да помогнат за адаптация и покриване на нужди между периодите на заетост.

Признаването на осигурителен стаж от различни европейски държави е предвидено в европейски регламенти, а всяка държава обменя информация по служебен път и потвърждава "своите" осигурителни периоди. В регламентите е предвидено, че компетентните институции следва да отговарят на запитвания от други държави в разумен срок, но не е посочен конкретен срок за отговор, обяснява социалният министър Борислав Гуцанов. В случаите, в които са установени значителни забавяния, представители на българските институции са поставяли въпроса на вниманието на съответните държави, посочва той.

В отговора на министъра се съдържа полезна информация към кого могат да се обърнат хората със забавени плащания, като често става за малко познати служби. "Лицето може да се обърне към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, което ще изпрати напомнително съобщение към компетентната институция в Германия", съветва министърът. Друга посока на действие е да се потърси Службата по трудови и социални въпроси към посолството на България в Берлин.

Ако изброените дотук мерки не доведат до решаване на възникналия проблем, лицето може да се обърне за съдействие и към българския СОЛВИТ-център. СОЛВИТ е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения на своите проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите членки, обяснява Гуцанов. Подобни центрове има във всяка държава, като те си взаимодейтват за решаване на възникнали спорове. За целта е необходимо да се попълни единният СОЛВИТ формуляр. Повече за този център е публикувано и на този сайт.