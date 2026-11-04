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Опозицията изпревари Нетаняху в битката за властта

Това стана възможно, след като арабска партия подкрепи Айзенкот за премиер

Днес, 09:00
Гади Айзенкот
Гади Айзенкот

Една от двете арабски партии в Израел - "Раам", обяви в кратко изявление, че ще предложи Гади Айзенкот за следващ министър-председател на Израел, което вероятно означава, че кандидатът на опозицията ще получи първи проучвателен мандат да сформира управляваща коалиция.

Осемте новоизбрани депутати от „Раам“, които подкрепят Айзенкот, увеличават общия брой на поддръжниците в Кнесета до 56, в сравнение с 53 за действащия министър-председател Бенямин Нетаняху. Нито Айзенкот, нито Нетаняху разполагат с мнозинство от 61 места в 120-местния Кнесет. Останалите 11 места се заемат от оглавявания от араби „Обединен списък“, който също се противопоставя на Нетаняху, но може да се въздържи от препоръчване на кандидат за министър-председател.

Преимуществото на Айзенкот означава, че президентът Ицхак Херцог, който избира кой кандидат да натовари със сформирането на коалиция, вероятно първо ще се обърне към Айзенкот. Айзенкот ще разполага с максимум 42 дни от момента на избора му, за да сформира коалиция.

Подкрепата на „Раам“ не означава, че пътят на Айзенкот към правителството ще бъде лесен. Преди изборите той обеща да не включи „Раам“ в своето правителство. Освен това един от съюзниците на Айзенкот – Авигдор Либерман от „Израел Бейтену“, обеща да не подкрепи сформирането на правителство на малцинството.Партията „Израел Бейтену“ в момента провежда среща с Херцог и се е ангажирала да препоръча Айзенкот за министър-председател.

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