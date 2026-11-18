Израелският парламент (Кнесет) избра за свой нов председател Матан Кахана, член на дясноцентристката партия „Яшар“ на Гади Айзенкот, основния съперник на Бенямин Нетаняху. Изборът му идва в момент, в който Айзенкот се опитва да сформира правителство след произведените миналия месец избори за Кнесет.

Кахана бе избран за председател с подкрепата на 66 депутати от блока на Айзенкот и на арабските партии, а кандидатът на "Ликуд" (партията на Нетаняху) Офир Кац получи 52 гласа. Кахана ще поеме поста от Амир Охана, който е член на „Ликуд“.

„Кнесетът е домът на всички граждани на Държавата Израел и аз възнамерявам да бъда председател на Кнесета за всички“, заяви Кахана в своята встъпителна реч.

Кнесетът разполага със 120 места, като председателят му има значителни правомощия и играе ключова роля в определянето на дневния ред и скоростта на законодателния процес. Кахана ще има възможността да придвижва законопроекти, определени като приоритетни от блока на Айзенкот и другите партии, които подкрепят бившия генерал в стремежа му да стане премиер.

Една от първостепенните задачи, които Айзенкот си е поставил, е сформиране на независима анкетна комисия за разследване на пропуските в сферата на сигурността и управлението около смъртоносната атака на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Опозиционният лидер планира също отмяна на закони, приети при управлението на Нетаняху, които ограничават правомощията на съдебната власт.

От „Ликуд“ осъдиха гласуването за председател на Кнесета, заявявайки, че Кахана е бил избран с „гласовете на поддръжници на терора“. Членове на обединените около Айзенкот партии бяха назначени за председатели на няколко ключови парламентарни комисии, които играят важна роля в придвижването на законодателството.

Кнесетът положи клетва още на 10 ноември, но ново правителство няма. Парламентарните избори на 27 октомври не излъчиха ясен победител. Блокът на Айзенкот получи 48 места, а този на Нетаняху - 53. Две формации, представляващи предимно арабското население, спечелиха безпрецедентните 19 мандата.