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Израел може да има нов премиер до месец

Днес, 07:25
Гади Айзенкот и Ицхак Херцог
Гади Айзенкот и Ицхак Херцог

Президентът на Израел Ицхак Херцог обяви, че ще връчи мандат за съставяне на правителство на лидера на партия „Яшар“ Гади Айзенкот. Той ще го получи официално в Йерусалим днес от 17:00 ч. и ще има 28 дни за преговори, като президентът може да удължи срока с още 14 дни, така че при пълно използване на срока крайната дата е в средата на декември.

Решението идва след консултации на президента с всички парламентарни групи, при които фракции с общо 67 депутати препоръчаха Айзенкот за премиер, а фракции с 46 депутати препоръчаха действащия премиер Бенямин Нетаняху.

Изборите за 26-ия Кнесет се проведоха на 27 октомври и не дадоха мнозинство на нито един от двата големи лагера. Избирателната активност беше 77,7%. Най-голяма остана партията „Ликуд“ на Нетаняху с 27 мандата, но тя загуби 9 места. „Яшар“, основана от Айзенкот и участваща за първи път, взе 21 мандата. Следват „Заедно“ на Нафтали Бенет и Яир Лапид с 12, Обединеният списък с 11, „Демократите“ с 8, „Раам“ с 8 и „Израел Бейтену“ на Авигдор Либерман със 7. Блокът на Нетаняху, съставен от „Ликуд“, „Шас“, „Единен юдаизъм на Тората“, „Оцма Йехудит“ и „Религиозен ционизъм“, получи 53 места, или осем под необходимите 61. В предишния Кнесет той имаше 68. Блокът на Айзенкот, в който влизат „Яшар“, „Заедно“, „Демократите“ и „Израел Бейтену“, получи 48 места. Арабските партии, които почти удвоиха представителството си, взеха 19. Точно арабските партии обаче ходатайстваха за Айзенкот през президента, но това не означава, че ще влязат в управляваща коалиция с Айзенкот. 

Пред Айзенкот стоят трудни сметки. Правителство на „Яшар“ с Либерман и двете ултраортодоксални партии би разполагало със 61 места. Такава комбинация обаче изисква съюз между светска формация и религиозни партии, които досега бяха в лагера на Нетаняху. 

Президентът би могъл да предложи и правителство на националното единство между Айзенкот и Нетаняху, а „Ликуд“ е най-голямата партия в Кнесета. От „Яшар“ заявиха пред Херцог, че първо ще работят за „национално правителство”, което да поправи щетите от управлението на Нетаняху. 

Айзенкот е бивш началник на Генералния щаб. Той основа „Яшар“ през септември 2025 г. Ако успее да събере коалиция в рамките на отпуснатия срок, това ще сложи край на управлението на Нетаняху. Ако не успее, мандатът може да мине към друг кандидат, а при пълен неуспех страната ще бъде изправена пред нови избори.

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