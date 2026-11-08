Израел може да има нов премиер до месец

Президентът на Израел Ицхак Херцог обяви, че ще връчи мандат за съставяне на правителство на лидера на партия „Яшар“ Гади Айзенкот. Той ще го получи официално в Йерусалим днес от 17:00 ч. и ще има 28 дни за преговори, като президентът може да удължи срока с още 14 дни, така че при пълно използване на срока крайната дата е в средата на декември.

Решението идва след консултации на президента с всички парламентарни групи, при които фракции с общо 67 депутати препоръчаха Айзенкот за премиер, а фракции с 46 депутати препоръчаха действащия премиер Бенямин Нетаняху.

Изборите за 26-ия Кнесет се проведоха на 27 октомври и не дадоха мнозинство на нито един от двата големи лагера. Избирателната активност беше 77,7%. Най-голяма остана партията „Ликуд“ на Нетаняху с 27 мандата, но тя загуби 9 места. „Яшар“, основана от Айзенкот и участваща за първи път, взе 21 мандата. Следват „Заедно“ на Нафтали Бенет и Яир Лапид с 12, Обединеният списък с 11, „Демократите“ с 8, „Раам“ с 8 и „Израел Бейтену“ на Авигдор Либерман със 7. Блокът на Нетаняху, съставен от „Ликуд“, „Шас“, „Единен юдаизъм на Тората“, „Оцма Йехудит“ и „Религиозен ционизъм“, получи 53 места, или осем под необходимите 61. В предишния Кнесет той имаше 68. Блокът на Айзенкот, в който влизат „Яшар“, „Заедно“, „Демократите“ и „Израел Бейтену“, получи 48 места. Арабските партии, които почти удвоиха представителството си, взеха 19. Точно арабските партии обаче ходатайстваха за Айзенкот през президента, но това не означава, че ще влязат в управляваща коалиция с Айзенкот.

Пред Айзенкот стоят трудни сметки. Правителство на „Яшар“ с Либерман и двете ултраортодоксални партии би разполагало със 61 места. Такава комбинация обаче изисква съюз между светска формация и религиозни партии, които досега бяха в лагера на Нетаняху.

Президентът би могъл да предложи и правителство на националното единство между Айзенкот и Нетаняху, а „Ликуд“ е най-голямата партия в Кнесета. От „Яшар“ заявиха пред Херцог, че първо ще работят за „национално правителство”, което да поправи щетите от управлението на Нетаняху.

Айзенкот е бивш началник на Генералния щаб. Той основа „Яшар“ през септември 2025 г. Ако успее да събере коалиция в рамките на отпуснатия срок, това ще сложи край на управлението на Нетаняху. Ако не успее, мандатът може да мине към друг кандидат, а при пълен неуспех страната ще бъде изправена пред нови избори.