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Президентът на Израел ще обяви на
8 ноември на кого ще възложи кабинет

Днес, 14:13
Президентът на Израел продължава и днес консултациите
ЕПА/БГНЕС архив
Президентът на Израел продължава и днес консултациите

В резултат на консултациите с президента на Израел Ицхак Херцог 67 от 120-те депутати в новоизбрания Кнесет препоръчаха кандидатурата на Гади Айзенкот за поста министър-председател.
Разпределение на препоръките: 67 депутати (включително 19 арабски) за Гади Айзенкот; 46 депутати за действащия министър-председател Бенямин Нетаняху; 7 депутати се въздържаха от препоръка за който и да е кандидат;
Президентът Херцог заяви, че възнамерява на 8 ноември да вземе решение на кого да възложи сформирането на правителство.

Изборите в Израел през миналата седмица не излъчиха ясен победител и нито настоящият премиер Бенямин Нетаняху, нито блокът на Гади Айзенкот си осигуриха подкрепа на ясно мнозинство в парламента.

Това натоварва президента с отговорността да избере онзи кандидат, за когото смята, че има най-добри шансове да направи коалиция.

В изявление по телевизията след консултациите Херцог заяви, че макар и „резултатите от консултациите да изглеждат ясни“, съществуват „взаимни случаи на вето между блоковете и вътре в самите блокове“, което прави трудно да се каже кой има най-добрата възможност да състави правителство.

Президентът каза още, че ще обяви избора си в неделя, а междувременно през израелския уикенд, който е в петък и събота, ще проведе „лични разговори с някои от партийните лидери“.

След като бъде номиниран от Херцог, кандидатът за премиер ще има срок от 28 дни да се опита да състави правителство. Съществува възможност този срок да бъде удължен с още 14 дни.

Нетаняху ще остане премиер на служебно правителство, докато бъде сформирана нова коалиция или до провеждането на нови избори, ако никой от кандидатите не успее.

Партията на Нетаняху Ликуд спечели най-много места – 27, в Кнесета, но религиозно-националистическата му коалиция събра само 53 места, които са недостатъчни за мнозинство.

От друга страна коалицията на Айзенкот, която обединява четири еврейски партии – от лявоцентристки до десни – спечели едва 48 места въпреки предизборните прогнози за оспорвана борба.

Две партии, които представляват арабското малцинство в Израел, получиха безпрецедентните 19 места.

Един от традиционните съюзници на Нетаняху обаче, ултраортодоксалната партия "Обединен юдаизъм на Тората" ("Яхадут ха Тора"), отказа да подкрепи кандидат по време на консултациите с Херцог.

И Айзенкот, и Нетаняху засега изключват съставяне на правителство с арабските партии, но и двете подкрепиха Айзенкот, което би му дало комфортно мнозинство в парламента.

 

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