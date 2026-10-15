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Бразилия одобри реформа за по-кратка работна седмица

Предвиждат се два платени почивни дни седмично

Днес, 12:29
Луиз Инасио Лула да Силва
ЕПА/БГНЕС
Луиз Инасио Лула да Силва

Бразилският сенат одобри съкращаване на работната седмица – една от мерките, на които президентът Луиз Инасио Лула да Силва разчита, за да стопи разликата с десния си съперник Флавио Болсонаро преди балотажа на 25 октомври, предава БГНЕС.

Мярката, за която правителството настоява от месеци, предвижда два платени почивни дни седмично вместо досегашния един и намалява максималната продължителност на работната седмица от 44 на 40 часа. Законопроектът е насочен към работническата класа в Бразилия, която исторически е основната електорална подкрепа на Лула. В момента милиони бразилци работят шест дни седмично по график, известен като "6x1". Промяната ще бъде въведена поетапно в рамките на следващите 14 месеца, предаде АФП.

С гласуването в Сената приключва законодателната процедура по мярката, която вече беше одобрена от Камарата на депутатите. Конституционната реформа беше приета в Сената със 75 гласа "за" и само един "против". "Убеден съм, че това е най-голямото постижение за бразилските работници след Конституцията от 1988 г.", заяви сенаторът Омар Азиз, който отговаряше за законопроекта.

След гласуването група сенатори скандираха в подкрепа на Лула. Приемането на мярката беше сред исканията на неотдавнашните масови демонстрации в подкрепа на кандидатурата на левия президент за преизбиране срещу сина на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро.

Сенаторът Флавио Болсонаро, който преди това определи предложението като "опортюнистично", в крайна сметка гласува в негова подкрепа.

"Обикалям Бразилия. Повечето бразилски работници искат да сложат край на графика 6x1, затова ще гласувам за премахването му", каза Флавио Болсонаро на 13 октомври.

Лула използва промяната в позицията на съперника си, за да насочи критиките обратно към него.

"Важно е да се има предвид, че вчера опонентите ни решиха да гласуват в подкрепа. Те го правят от предизборен опортюнизъм", заяви президентът във видео, публикувано в социалните мрежи малко преди приемането на мярката.

На първия тур на 4 октомври Лула получи 45% от гласовете срещу 47% за Флавио Болсонаро. Първото социологическо проучване на Quaest за балотажа дава 46% подкрепа за Флавио Болсонаро и 44% за Лула. Разликата е в рамките на статистическата грешка от два процентни пункта.

Според членове на предизборния му щаб Лула разчита, че приемането на законопроекта ще даде тласък на кампанията му за обрат в надпреварата. |

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