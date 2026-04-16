Бразилският президент се отправя към четвърти мандат в стил Роки Балбоа

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва се стреми да си проправи път към исторически четвърти мандат на поста с помощта на скокове и клекове. 80-годишният политик пусна поредица от видеоклипове с тренировки, за да убеди избирателите си, че е във форма преди изборите през октомври, пише в. "Гардиън".

Лула изглежда готов да се изправи срещу съпреника си, който е почти наполовина по-млад от него. Решени да покажат, че Лула е в добра форма въпреки годините, съюзниците му се заеха да публикуват кадри на лидера на Работническата партия, който тренира във фитнеса или тича.

Последното подобно видео беше излъчено на живо в понеделник от първата дама на Бразилия Росангела да Силва и показва Лула да прави клекове по време на сутрешна фитнес сесия с бяла кърпа, увита около врата му в стил Роки Балбоа. И дори дава фитнес съвети: "Не можем да спрем течението на времето, но можем да се погрижим за здравето си", казва той.

Стремежът на Лула да се представи като бразилски г-н Мотиватор се засили през последните седмици, след като стана ясна самоличността на основния му опонент. Другият ключов кандидат за президент вероятно ще бъде Флавио Болсонаро, 44-годишният син на осъдения бивш крайнодесен президент Жаир Болсонаро. Последователите на Лула противопоставят силата на настоящия президент на крехкостта на неговия съперник, който е известен с това, че припадна по време на телевизионен дебат през 2016 г.