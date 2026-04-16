Бразилският президент се отправя към четвърти мандат в стил Роки Балбоа

16 Апр. 2026
Решени да покажат, че Лула е в добра форма въпреки годините, съюзниците му се заеха да публикуват кадри на лидера на Работническата партия, който тренира във фитнеса или тича.
Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва се стреми да си проправи път към исторически четвърти мандат на поста с помощта на скокове и клекове. 80-годишният политик пусна поредица от видеоклипове с тренировки, за да убеди избирателите си, че е във форма преди изборите през октомври, пише в. "Гардиън".

Лула изглежда готов да се изправи срещу съпреника си, който е почти наполовина по-млад от него. Решени да покажат, че Лула е в добра форма въпреки годините, съюзниците му се заеха да публикуват кадри на лидера на Работническата партия, който тренира във фитнеса или тича.

Последното подобно видео беше излъчено на живо в понеделник от първата дама на Бразилия Росангела да Силва и показва Лула да прави клекове по време на сутрешна фитнес сесия с бяла кърпа, увита около врата му в стил Роки Балбоа. И дори дава фитнес съвети: "Не можем да спрем течението на времето, но можем да се погрижим за здравето си", казва той.

Стремежът на Лула да се представи като бразилски г-н Мотиватор се засили през последните седмици, след като стана ясна самоличността на основния му опонент. Другият ключов кандидат за президент вероятно ще бъде Флавио Болсонаро, 44-годишният син на осъдения бивш крайнодесен президент Жаир Болсонаро. Последователите на Лула противопоставят силата на настоящия президент на крехкостта на неговия съперник, който е известен с това, че припадна по време на телевизионен дебат през 2016 г.

Още новини по темата

Президентът на Бразилия е персона нон грата в Израел
19 Февр. 2024

Бразилският президент обсъжда с Китай съдбата на Крим
13 Апр. 2023

Луис Инасио Лула да Силва се връща на власт в Бразилия
31 Окт. 2022

