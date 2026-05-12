Котките предсказват земетресения и бури чрез лапи и мустаци

Pixabay Котките имат специални рецептори в лапите и мустаците си, които им помагат да откриват дори най-малките вибрации.

Макар животните да не притежават свръхестествени способности, те все пак са много чувствителни към промените в средата си, които хората често пренебрегват, пише БГНЕС, като цитира Parade. По-специално, котките имат отличен слух и са силно чувствителни към вибрации и промени в атмосферното налягане.

„Макар че понякога котките може да изглеждат сякаш имат зловещо „шесто чувство“, способността им да откриват неща, които ние не можем – или не забелязваме – обикновено е резултат от високоспециализирани сензорни способности и мозък, настроен да разпознава модели“, пише още изданието.

Позовавайки се на професионални ветеринарни лекари, то изброява събития, които котките всъщност могат да предвидят благодарение на естествените си способности

Земетресения

Както обясни ветеринарната лекарка Джули Гант, животните са способни да чуват високочестотни звуци и да усещат най-малките вибрации, свързани със сеизмична активност. Освен това котките имат специални рецептори в лапите и мустаците си, които им помагат да откриват дори най-малките вибрации. Докато хората обикновено забелязват земетресение едва, след като небостъргач вече е паднал върху тях.

Силни бури

Според експерти котките са много чувствителни към промените във времето. Ушите и мустаците им реагират на промените в атмосферното налягане и движението на въздуха още преди да започне гръмотевична буря. Това може да накара животните да станат неспокойни, да се грижат за себе си по-често или да проявяват тревожност преди внезапна промяна във времето.

Завръщане на собственика у дома

Ветеринарните лекари също твърдят, че котките са способни да „предскажат“ пристигането на човек у дома. Както обяснява д-р Марго Дженет, животните усещат вибрации в стъпките и могат да различават походката на собственика си от тази на непознати. Освен това котките имат изключително чувствително обоняние, което им позволява да открият познат аромат още преди вратата да се отвори.

Болест и лошо здраве

Статията посочва, че котките могат да откриват признаци на заболяване при хора и други животни. Ветеринарната лекарка Джули Гант казва, че те могат да усетят промени в нивата на кръвната захар, миризми, свързани с инфекции, а понякога дори и някои видове рак. Котките реагират и на промените в телесната температура, поради което често остават близо до болни хора.

Емоциите на човека

Експертите отбелязват, че котките са добри в четенето на човешките емоции чрез изражението на лицето, езика на тялото и тона на гласа. Изданието пише, че котките могат да „адаптират“ поведението си към настроението на стопанина си. Според д-р Дженет, котките реагират и на хормоните на стреса, които хората отделят по време на страх, тревожност или дори интензивно щастие.