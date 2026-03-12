Японски учени откриха защо котките падат на крака

Котките успяват да се изправят, преди да докоснат земята, защото горната част на гръбначния им стълб е по-гъвкава от лумбалната зона. Това установиха японски учени, търсещи обяснение защо един от най-обичаните домашни любимци пада винаги на краката си, пише сайтът Phys.org.

В публикация в списанието "Анатомикъл Рекърд" екип от университета Ямагучи обяснява, че феноменът се дължи на рефлекс за изправяне във въздуха - сложна маневра, която предпазва котките от сериозни наранявания, ако паднат. Докато падат, гръбначният стълб се извива, което наглед противоречи на законите на физиката. Това е така, защото обект във въздуха не би трябвало да може да се завърти, без да има опорна точка.

За да разберат как котките го правят, изследователите първо проучват гръбначните стълбове на пет починали котки, а впоследствие с помощта на високоскоростни камери заснемат две здрави котки, докато падат върху мека възглавница. Те поставят маркери на раменете и бедрата им, за да проследят движението на частите на тялото им.

Изследователите откриват, че гръбначният стълб на котката не е еднакво гъвкав. Различните части се движат по различен начин, за да помогнат на животното да се приземи безопасно. Гръдната част на гръбнака е изключително гъвкава и има зона, в която може да се усуква почти свободно на близо 50 градуса с много малко усилие. Същевременно лумбалният гръбначен стълб е много по-твърд и действа като стабилизатор.

По време на изправянето във въздуха котката първо завърта главата и предните си крака към земята, защото гръбначният стълб е гъвкав, а предната част на тялото е по-лека. След това следва задната половина. Твърдият лумбален гръбнак действа като солидна котва, позволяваща на котката да завърти предната си част, без да изгуби контрол.

Откритията може да донесат нещо повече от просто обяснение на любопитния рефлекс на домашните любимци. Изследователите предполагат, че те биха могли да подобрят математическите модели на движението на животните, да помогнат на ветеринарите да лекуват травми на гръбначния стълб и дори да доведат до създаването на по-гъвкави роботи.