Бразилия избира президент на балотаж

Бразилия избира днес президент на втори тур. Тъй като никой не събра над половината от валидните гласове в първия тур, двамата най-добре класирани се претенденти се срещат в балотаж - действащият държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва от лявата Партия на труда (ПТ) се изправя срещу сенатора Флавио Болсонару от дясната Либерална партия (ПЛ).

Първият тур на 4 октомври завърши с изненада: Флавио Болсонару взе 47,03% (56 104 503 гласа) пред Лула с 45,16% (53 879 538 гласа), при избирателна активност от 78,92%. Проучванията преди вота даваха преднина на Лула. Останалите кандидати останаха далеч назад. Психологът и писател Аугусто Кури от „Аванте“ взе 2,89%, Ренан Сантош от партия „Мисия“ – 2,24%, бившият управител на Гояс Роналдо Кайадо от ПСД – 2,18%, а Ромеу Зема от „Ново“ – 0,27%. Кури, Кайадо и Зема призоваха да се гласува за Болсонару, Сантош не подкрепи никого, а малките леви кандидати се обявиха за Лула.

Либералната партия стана най-голямата сила и в Конгреса, със 121 от 513 места в Долната камара и 29 от 81 в Сената.

Лула е на 80 години. Той беше президент през 2003–2011 г. и от 2023 г. до сега. Лула прекара в затвор през 2018–2019 г. по обвинения в корупция и пране на пари.

Флавио Болсонару е на 44 години. Той е сенатор от Рио де Жанейро от 2019 г., и е най-големият син на бившия президент Жаир Болсонару, който през 2025 г. беше осъден на 27 години затвор за опит за преврат и е под домашен арест. Флавио обещава амнистия или помилване за баща си и за други осъдени за безредиците от януари 2023 г.

Прогнозите дават лек превес за Болсонару. Първото проучване на „Датафоля“ след първия тур даде на Болсонару 52% срещу 48% за Лула, а последното, от 22 октомври, показа 50 към 50 при валидните гласове (47% срещу 46% от всички анкетирани).

„Квест“ отчете 45% за Болсонару и 44% за Лула. „CNT/MDA“ даде 46,8% срещу 45,9%.

Само „Вокс Бразил“ вижда Лула като победител с 50,6%.

Платформите за залагания „Полимаркет“ и „Калши“ дават около 80% шанс на Болсонару.

Гласуването в най-голямата демокрация в Южното полукълбо е задължително за грамотните граждани между 18 и 70 години, а право на глас имат около 158,7 милиона души.

