Бразилия гласува с машини за президент

159 милиона бразилци имат право на глас на днешните президентски избори. Основната битка за президентския пост е между действащия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва и десния сенатор Флавио Болсонаро, съобщава Ройтерс. Болсонаро е син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро, който загуби с малка разлика от Лула на изборите през 2022 г. По-късно Върховният съд го осъди на повече от 27 години затвор за опит за преврат.

Прогнозите показаха малка разлика между двамата. Ако никой от кандидатите не получи необходимото абсолютно мнозинство на първия тур, ще има балотаж на 25 октомври.

Бразилия гласува само машинно. Машините са специално разработени устройства без връзка с интернет. Всяка машина има цифрова клавиатура и малък екран. Гласоподавателят въвежда номера на предпочитания кандидат, на екрана се появяват снимката, името и партията му, след което изборът се потвърждава с зеления бутон Confirmar.

Тъй като всичко е автоматизирано, резултатите от изборите в над 210-милионна Бразилия се обявяват изключително бързо — обикновено само няколко часа след затварянето на изборните секции.

За разлика от някои други страни, бразилските машини не отпечатват хартиена бележка, която избирателят да пусне в урна (т.н. paper trail). Данните се записват криптирани на флаш памети, които след това се пренасят до изчислителните центрове.

Темата за сигурността на тези машини периодично предизвиква политически дебати в страната, но Върховният изборен съд (TSE) продължава да поддържа и развива тази система като бърза и ефективна за мащабите на Бразилия.

За провеждане на национални избори в Бразилия се използват над 500 000 електронни урни (обикновено между 500 000 и 570 000 машини, разпределени в над 450 000 избирателни секции в страната и чужбина).

Относно производството, то се осъществява чрез публични търгове, организирани от Върховния изборен съд (TSE), като през годините машините са произвеждани от различни компании - Първите модели са разработени от консорциум между Unisys do Brasil, Microbase и Omnitech. След това са правени от Diebold-Procomp, а в последните години от бразилската Positivo Tecnologia. Софтуерът и протоколите за сигурност се разработват изцяло и самостоятелно от бразилската държава чрез техническия екип на Върховния изборен съд