Президентът на Бразилия Лула да Силва победи на балотажа

Президентът Луиз Инасио Лула да Силва спечели изборите в Бразилия и остава на поста си, сочат данните на избирателната комисия на страната.

80-годишният Лула да Силва, кандидат на левицата, победи опонента си от десницата - сенатор Флавио Болсонаро, в оспорван балотаж - с 52% срещу 48% от гласовете. 45-годишният Флавио, син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро, спечели на първия тур на 4 октомври. Тогава американският президент Доналд Тръмп нарече това много голяма победа, а Лула обвини опонента си, че води кампания с бразилския флаг, но иска да управлява с американския.

По време на предизборната кампания Лула изтъкваше намаляването на бедността и социалното неравенство, както и рекордно ниските равнища на безработица през третия му мандат. Той обеща също безплатен обществен транспорт през почивните дни и увеличение с 15% на социалните помощи.

Победата на Лула се разглежда като пречка пред разширяването на влиянието на американския президент Доналд Тръмп в Латинска Америка, където през последните години редица десни правителства възприеха политиката на Вашингтон по въпросите на сигурността и миграцията.

„Ройтерс“ определи резултата като „шокиращ" - защото противоречи на социологическите проучвания, историческите прецеденти и глобалната тенденция на нагласи срещу управляващите. На първия тур Болсонаро водеше убедително.

Според социолози по-високата от очакваното избирателна активност е осигурила победата на Лула.

Реакциите

В речта си след победата Лула отбеляза, че предизборният му щаб е успял да убеди хората колко е важно да гласуват, за да защитят демокрацията в Бразилия, и е удържал победа над „чуждестранната намеса“ чрез дигитални платформи.

„Бразилия не е нечий заден двор. Престъпленията, извършени в дигиталното пространство, трябва да се третират по абсолютно същия начин като престъпленията в реалния свят. Не можем да позволим на огромни, чудовищни ​​корпорации да трупат милиони и милиарди, без да плащат данъци в нашата страна, и същевременно да се опитват да влияят на изборните ни резултати“, заяви Лула да Силва.

В свое изявление Болсонаро каза, че ще оспори резултатите. „Мобилизираме правния си екип и ще настояваме за анулиране на тези избори... Има много неща, които трябва да се изяснят, преди Бразилия просто да приеме този мръсен номер – тази хватка, използвана на тези избори. Няма да се откажа от моята Бразилия“, заяви той.

Интриги

Преброяването на гласовете беше прекъснато, но по настояване и на двамата кандидати Върховният съд удължи времето за гласуване с два часа. Болсонаро поиска за допълнително време в три щата заради лошото време, а Лула се пребори за удължаване на гласуването, като обясни, че в девет щата длъжностни лица са ограничили обществения транспорт в деня на изборите, съобщава „Ройтерс“.

След като разгледа жалбата на щаба на Лула, Избирателният съд в щата Баия разпореди ареста на секретаря по транспорта в град Салвадор, обвинявайки го в намаляване на броя на движещите се автобуси. Салвадор е крепост на Лула, но местният кмет Бруно Рейс подкрепи Флавио Болсонаро. Рейс заяви, че е спрял от движение 75 автобуса, тъй като по тях е имало стикери, рекламиращи кампанията на Лула и той наредил автобусите да се се движат, докато стикерите не бъдат премахнати.

Лула също така заяви пред репортери, че в Сао Пауло – най-големия град в Бразилия – местните власти са намалили броя на наличните автобуси с приблизително 40%. Много бразилци разчитат на обществения транспорт, за да пътуват до градовете, в които са регистрирани да гласуват, дори и да не живеят там.

Кой гласува

Гласуването в Бразилия е задължително. Изключения от това правило важат за граждани под 18 или над 70 години, както и за неграмотни. Право на глас имат над 158,7 милиона души - приблизително 74% от населението. Самоличността на гласоподавателите се установява чрез биометрични данни – около 89% от избирателите са регистрирали своите пръстови отпечатъци.

Над 900 000 избиратели живеят извън Бразилия - увеличение с над 30% в сравнение с изборите през 2022 г. На първия тур Болсонаро излезе победител, като спечели 47,03% от гласовете срещу 45,16% за Лула.

Флавио Болсонаро, най-големият син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, е сенатор от щата Рио де Жанейро от 2019 г. насам и е член на дясноцентристката Либерална партия и е продължител на политическия курс на баща си.

Жаир Болсонаро беше осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат след поражението си на изборите през 2022 г.. Съдът установи, че той е участвал в заговор за задържане на властта. През март 2026 г., поради здравословни проблеми, му беше разрешено да изтърпи присъдата си под домашен арес