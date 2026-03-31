Изтече запис от разговор между Сиярто и Лавров

Изтекъл аудиозапис, за който се твърди, че документира разговор между външните министри на Унгария и Русия, разпали политическо напрежение дни преди ключови избори в страната, съобщи "Ройтерс".

Записът, публикуван от разследващия сайт Vsquare, улавя телефонен разговор от август 2024 г. между Петер Сиярто и Сергей Лавров. В него руският дипломат предава молба от влиятелния руски олигарх Алишер Усманов сестра му Гулбахор Исмайлова да бъде извадена от санкционния списък на ЕС. Сиярто поема ангажимент да съдейства.

Автентичността на записа не може да бъде независимо потвърдена, отбелязва "Ройтерс". Самият Сиярто не отрича, че разговорът е проведен, но заяви, че подслушването на телефоните му е "огромен скандал" и обвини чужди разузнавателни служби, че са направили записите публични в навечерието на изборите.

Случаят идва седмица след като премиерът Виктор Орбан разпореди разследване за предполагаемо подслушване на външния министър на фона на медийни публикации за връзките на Будапеща с Москва.

Допълнително напрежение създават твърденията на Vsquare за втори разговор, при който Сиярто е обсъждал с руския заместник-министър на енергетиката възможности за премахване на санкции срещу т.нар. "сенчест флот" от руски петролни танкери. И тази информация не е независимо потвърдена.

Случаят засилва опасенията в рамките на Европейски съюз, че Унгария действа в полза на Русия и подкопава усилията на блока да подкрепя Украйна. От своя страна Орбан защитава политиката си с аргумента, че цели да държи страната извън конфликта и да защити националните интереси.

Скандалът избухва в навечерието на парламентарните избори на 12 април, които се очертават като най-тежкото изпитание за Орбан от години. Според независими социологически проучвания опозиционната партия "Тиса" води със значителна преднина.

Руското правителство не е коментирало случая, а словашкото външно министерство отказа да даде подробности, позовавайки се на дипломатическата практика.

Унгария поддържа близки отношения с Москва въпреки войната в Украйна и остава силно зависима от руски енергийни доставки. Външният министър Сиярто редовно посещава Русия, като в началото на март се срещна с руския президент Владимир Путин за обсъждане на енергийните доставки.