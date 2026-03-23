ЕС ограничава поверителните документи към Унгария

Причината е информация, че външният министър Петер Сиярто е докладвал на Москва

Днес, 13:20
Петер Сиярто
EЕПА/БГНЕС
Петер Сиярто

ЕС ограничава достъпа на Унгария до поверителни материали, свързани с блока, след като "Вашингтон пост" съобщи, че външният министър на страната Петер Сиярто е давал информация на руския си колега Сергей Лавров. Виктор Орбан пък обяви, че Унгария ще проведе разследване заради подслушване на телефонните разговори на Сиярто.

Според публикация на "Вашингтон пост" по време на почивките в заседанията на правителствата на ЕС унгарският външен министър редовно се е обаждал на Лавров, за да му разказва какво обсъждат европейските служители и какви решения предстои да вземат. Заради това ЕС ограничи потока от поверителни материали към Унгария, а европейските лидери ще се срещат в по-малки групи. Засега обаче няма да има официален отговор на ЕС по казуса, за да се възпрепятства въздействие върху изборите в Унгария на 12 април, предава "Политико".

"Подслушването на член на правителството е сериозна атака срещу Унгария. Инструктирах министъра на правосъдието незабавно да разследва информацията относно подслушването на Петер Сиярто", написа Орбан в социалните мрежи.

Сиярто също коментира публикацията на "Вашингтон пост". Той твърди, че унгарски журналист е участвал в подслушването, като се твърди, че е предоставил личните телефонни номера на Сиярто на представители на чуждестранни разузнавателни агенции.

Междувременно лидерът на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр заяви, че ако унгарският външен министър "докладва на руснаците минута по минута за всяка среща на ЕС", това може да се счита за "откровена измяна и предателство не само на страната му, но и на Европа".

По данни на Вашингтон пост" руското разузнаване е предложило фалшив опит за покушение срещу Виктор Орбан, като целта е била да се увеличат шансовете му за победа на ключовите парламентарни избори следващия месец.

