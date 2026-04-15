Си Дзинпин прие Сергей Лавров и виетнамския лидер Лам

Китайският президент Си Дзинпин прие Сергей Лавров в Голямата зала на народа в Пекин във втория ден от официалното посещение на руския външен министър. Лавров е на двудневна визита с цел укрепване на двустранните връзки и обсъждане на конфликта в Близкия изток и войната в Украйна.

"Отношенията между Русия и Китай играят ролята на стабилизатор в международните дела. Тяхното значение се засилва все повече и повече за останалия свят, за преобладаващата част от света, която не иска проблеми и турболенции, а спокойни условия за устойчиво развитие", заяви руският първи дипломат.

Лавров добави, че чрез сътрудничеството си руският президент Владимир Путин и Си Цзинпин "демонстрират високата устойчивост към сътресенията, които са обхванали съвременния свят, както в икономически, така и в геополитически план и за съжаление тези противоречия все повече придобиват военно измерение".

„Русия може, без съмнение, да компенсира недостига на ресурси, който е възникнал" за Китай и „другите страни, заинтересовани да работят с нас", каза още Лавров в отговор на въпрос за блокадата на Ормузкия протока. Той добави, че Путин ще посети Китай през първата половина на годината.

Преди това, по време на срещата си с китайския външен министър Уан И Сергей Лавров коментира САЩ и съюзниците им, които опитвали да "създават маломащабни, блокови структури, насочени към сдържане както на Китайската народна република, така и на Руската федерация".

В същия ден Си Дзинпин прие и разговаря и с виетнамския лидер То Лам, за когото това е първо чуждестранно пътуване, откакто миналата седмица беше избран за президент. Това е втората по значимост длъжност в страната и така Лам обедини ръководството на партията и държавата подобно на модела на Си в Китай.

Си го е поздравил Лам за избирането му и е изразил желание „да работи с То Лам... за непрекъснато укрепване на нашите съответни социалистически каузи", според китайски държавни медии.

Макар да имат териториални претенции в Южнокитайско море, двете страни се стремят да задълбочат икономическите си връзки, за да се предпазят от глобалните търговски сътресения, причинени от митата на американския президент Доналд Тръмп.

Визитата на Лам е част от поредицата, в която Китай прие лидери настрани, засегнати от войната в Близкия изток и икономическите ѝ последици. Сред тях бяха премиерът на Испания Педро Санчес и престолонаследникът на Абу Даби Мохамед бин Зайед ал Нахян.