Тръмп ще е в Пекин в средата на май

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с китайския си колега Си Дзинпин през май, след като отложи по-ранна среща на върха заради конфликта с Иран. Това съобщи Белият дом, предаде АФП.

Визитата на Тръмп в Пекин ще се състои на 14-15 май, съобщи прессекретарят Каролайн Левит. Ще има „реципрочна визита във Вашингтон, която ще се състои на по-късна дата, която ще бъде обявена през тази година“, добави тя.

Президентът написа в Трут Соушъл „Моята среща с уважаемия президент на Китай Си Дзинпин, която първоначално беше отложена заради нашата военна операция в Иран, е пренасрочена и ще се състои в Пекин на 14 и 15 май. Първата дама Мелания и аз също така ще приемем президента Си и госпожа Пън на ответно посещение във Вашингтон по-късно тази година. Нашите представители завършват подготовката за тези исторически визити“.