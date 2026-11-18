Украйна нанесе поредица от удари по мостове по протежение на сухопътния коридор към Крим – ход, който може допълнително да затрудни снабдяването на руската армия на полуострова. Това принуждава руските войски да използват второстепенни пътища, което забавя доставката на товари и изисква допълнителни ресурси за ремонт и строителство на временни съоръжения, коментира пред The Insider основателят на аналитичната група Black Bird Group Джон Хелин.

От началото на октомври в районите на Ростов и Новоазовск са били ударени поне шест моста. "Дори да не са напълно разрушени, временното прекратяване на движението по тях създава допълнителни трудности за руската логистика", обяснява Хелин.

Основният автомобилен маршрут за снабдяването на Крим през окупираните територии остава пътят Р-280 край Азовско море. Нейното значение нарастна след първия взрив на Кримския мост през 2022 г., когато движението на тежките камиони бе значително ограничено. Бе ограничен и превозът на някои видове военни товари като гориво и боеприпаси по жп линията по моста.

Украинска атака на 16-17 ноември срина автомобилното платно на Кримския мост. Според инженери неговото възстановяване даже в мирно време би отнело години, а във военно време е невъзможно. Жп линията на Кримския мост също бе повредена - движението по нея е само по едната линия засега. Но украинският президент Володимир Зеленски бе категоричен: "Путин трябва да е наясно - Кримският мост няма да го има!"

“Путин е атакувал украински мостове 109 пъти. Не веднъж, не два пъти, а 109 пъти. Затова атаката срещу Кримския мост е нашият оправдан отговор,” допълни Зеленски.

In an NBC News interview, President Volodymyr Zelenskyy said Putin must understand the Crimean Bridge must go. The bridge links Russia to occupied Crimea. It has served Moscow's wartime logistics. Zelenskyy's warning was aimed at the bridge itself, including the traffic on it.… pic.twitter.com/of1fQQotMk — medoyid_ua (@LetsArmUKR) 21 ноември 2026 г.

Джон Хелин отбелзява, че Украйна нанся удари по мостове от юни насам. Руските власти се опитват да възстановяват по-малките мостове и да строят временни съоръжения, но те също биват атакувани.

The "Road of Death" is now the only route to Crimea that passes through occupied territories.



Columns of vehicles are burning after coming into contact with attack drones. pic.twitter.com/VCGdvTwdA6 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) 19 ноември 2026 г.

Във вторник сутринта губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи за удар по мост над река Миус, разположен на участък от магистрала R-280 в Неклиновски район (на около 20 км от границата). Той каза, че са повредени пътното платно и металните парапети, но не предостави снимки на щетите.

Това не е първата атака срещу моста - Слюсар отбеляза, че съоръжението е било затворено от 8 ноември след предишен удар, при който са пострадали пътната настилка и два верижни крана.

Според OSINT анализатор, пишещ в социалната мрежа X под псевдонима Intelschizo, този обходен маршрут е по-опасен от крайбрежната магистрала между Таганрог и Мариупол. „Целият автомобилен трафик сега е принуден да използва 58-километров северен обход през Матвеев Курган. В резултат на това конвоите се оказват директно в обсега на ударните дронове, които Украйна използва в рамките на кампанията си за нанасяне на удари на средни разстояния“, посочва Intelschizo.

З’явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській обл після атаки.Він з’єднує Миколаївку та Андрієво-Мелентьєво.Через нього проходить об’їзний шлях до траси Р-280 у напрямку Маріуполя; цей маршрут використовується відтоді, як було пошкоджено Натальєвський міст через річку Міус. pic.twitter.com/fN1xkmokJz — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) 15 ноември 2026 г.

"От военна гледна точка това развитие е по-значимо от разрушаването на Кримския мост“, пише Конрад Музика, ръководител на полския аналитичен център Rochan Consulting.

След срутването на автомобилната част на Кримския мост магистралата през „Новорусия“ се превърна в единствения възможен маршрут за снабдяване на полуострова, отбелязва френският OSINT анализатор Клеман Молен. "От края на пролетта Украйна засили ударите си по сухопътния маршрут към Крим, унищожавайки стотици камиони по протежение на магистралата. Украйна е атакувала и няколко моста, включително всички, които свързват Крим с Херсонска област", посочва анализаторът.

На този фон повечето стоки и хранителни продукти, предназначени за Крим, се транспортираха през Кримския мост или чрез ограничен брой фериботи – в момента функционират едва четири ферибота.

През последните дни мостове в Ростов на Дон и района на Таганрог бяха подложени на атаки, като на няколко моста близо до руско-украинската граница са нанесени сериозни щети. "В резултат на това пътуването от Ростов на Дон до Крим по сухопътния маршрут е станало значително по-трудно", заключава Молен.

Last night, Ukraine 🇺🇦 destroyed the Kerch bridge linking Crimea to Russia 🇷🇺



Now that ferries have been destroyed, as well as the bridge, the only alternative for Russia is to use R-280 road from Rostov to Crimea, the so-called "land bridge".



This summer, this road… pic.twitter.com/kENmODwJ3q — Clément Molin (@clement_molin) 17 ноември 2026 г.

Въпреки шока от срутването на Кримския мост, властите на полуострова се опитват да запазят опитимистичен тон. Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев увери, че „мостът практически не се използваше за превоз на горива, смазочни материали, хранителни продукти или каквото и да е друго, необходимо за ежедневния живот в града; така че всички вериги за доставки остават непокътнати, а потокът от стоки продължава както преди“.

Ахахаха!

Когда им говорили "валите, пока мост цел" - они смеялись.

Теперь скулят , что не могут выехать.

Ну, а история с разворованным пунктом обогрева и высосаным бензином вообще - топ ! 🤣 pic.twitter.com/MI9r38DtyR — Jonny Mnemonik (@jonnymaks78) 18 ноември 2026 г.

"Губернаторът" на Крим Сергей Аксьонов призова местните жители „да не се поддават на фалшиви новини или целенасочена дезинформация“. „Заедно ще преминем през този труден етап и ще излезем от настоящата ситуация със запазена чест“, заяви Аксьонов.

Социалните мрежи обаче са пълни с паникьосани руснаци, които не могат да напуснат полуострова или отчаяно търсят бензин.