Повечето дарения за Гюров идват от трима поддръжници

Фейсбук/Андрей Гюров Комитетът на Андрей Гюров досега е събрал близо 400 хил. евро дарения.

Трима дарители са осигурили по-голямата част от финансирането на предизборната кампания на Андрей Гюров и Георги Кандев до момента. Бизнесмените Тенко Николов, Иво Цанов и Калоян Данчев са дарили по 100 хил. евро, докато общата сума, събрана от инициативния комитет на Гюров и Кандев, възлиза на 375 600 евро. От членовете на самия комитет няма постъпления, нито от самите кандидати.

Това показват данните към 15 часа на 12 октомври в регистъра на Сметната палата, където участниците в президентските избори трябва да декларират финансирането си.

Калоян Данчев е посочил "трудови доходи" като източник на парите, както сочи подадената от него декларация за произход на средствата; при Иво Ценов – дивиденти от фирмата "СайтГраунд Кепитъл Лтд"; при Тенко Николов – "СайтГраунд Хостинг" ЕООД.

При двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев издигналият ги комитет е получил 277 905 евро. В по-голямата си част средствата са дадени чрез суми от по 500 евро или по-малко.

Подобни дарения са под прага от 620,20 евро, над който се изисква декларация за произход на средствата. Най-голямото единично дарение за Йотова възлиза на 14 900 евро, дадено от Камен Алексиев, който е посочил като източник "трудов доход от Резон ООД". От членовете на комитета е дарил само бившият депутат Петър Кънев - 5000 евро, придобити от "търговска или трудова дейност".

На Гюров и Йотова се падат по-голямата част от общо 729 372 евро дарения до момента.

Иван Христанов, който беше министър на земеделието в кабинета "Гюров", финансира почти изцяло кампанията си с лични средства. Той е осигурил общо 104 573,50 евро парични дарения, както и 169 998 евро непарични дарения. За всяка сума е вписал в декларацията за произход, че парите идват от заеми.

Комитетът, издигнал кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, е събрал 75 000 евро, повечето от които са дарения по 5000 евро. Като източник повечето дарители посочват спестявания и работна заплата, а един – продажба на имот. Двамата кандидати са осигурили по 5000 евро, за които са декларирали спестявания от трудови възнаграждения.

След това идва комитетът на бившия съдия Румяна Ченалова – с 397 евро дарения и още 1540 евро от членовете му и кандидата за вицепрезидент Георги Георгиев.

Оставащите 22 двойки, кандидатстващи за "Дондуков" 2, не са декларирали нищо досега.