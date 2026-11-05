Съдът заседава тайно за ареста на обвинения за убийството на Слави Бинев

Софийският апелативен съд потвърди определението на градските магистрати, които постановиха турският гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на бизнесмена Слави Бинев, да остане в ареста. Мярката се гледа при закрити врата по искане на защитата на Темиз във връзка с данни по делото, които не трябвало да стават обществено достояние. Съдебният състав - Даниела Росенова, Атанаска Китипова и Емилия Колева, уважиха аргументите на адвокатите, но накрая прочетоха публично определението си.

Пред долната инстанция защитата настоя, че умишлено убийство не е правилната квалификация. Според нея трябва да се вземат предвид и събитията от предишните дни, както и обстоятелствата, довели до инцидента. В основата му стои бизнес конфликт между архитектите Калин Тихолов и Ния Темиз, която е съпруга на Еюп Темиз. Защитата на Темиз казва, че убийството не е умишлено, а е извършено в състояние на афект заради спор между Ния, Калин и Слави Бинав, който е бил посредник.

Според съда са налице всички предпоставки за задържането под стража на Еюп Темиз - от събраните до момента материали по делото е налице обоснованото предположение, че Темиз е извършил тежкото умишлено престъпление, за което е обвинен. Има и опасност от укриване, както и опасност от извършване на друго престъпление. Исканата от защитата на обвиняемия мярка за неотклонение "домашен арест" няма да е достатъчна, посочи съдът.

Убийството е извършено пред няколко свидетели по време на среща в кабинета на Бинев. До момента е изяснено, че на тази среща са били договаряни условията за друга бизнес среща в Истанбул.

Според събраните доказателства Слави Бинев е бил свързващо лице между съпругата на Темиз - Ния, и архитект Калин Тихолов във връзка с бъдещи бизнес взаимоотношения. Семейство Темиз е дало пари на Бинев, но той не е успял да осъществи връзката. Ния Темиз е в Турция. Тя е заявила желание да бъде разпитана по видеоконферентна връзка, стана ясно по време на делото на първа инстанция.

Определението на апелативния съд е окончателно.