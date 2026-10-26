Противоречията около убийството на Слави Бинев се множат

Убийството на бизнесмена и политик Слави Бинев посред бял ден в София в навечерието на първия тур на президентските избори, набързо беше обявено за разкрито от властите. Около случая обаче продължава да има отворени въпроси и противоречия.

Софийската градска прокуратура вече заяви, че ще поиска съдът да наложи постоянно задържане на единствения обвиняем по случая - турския гражданин Е.Т. В момента той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа. Според обвинението на 24 октомври около 10:00 ч. в къща в София той умишлено умъртвил Бинев, като го прострелял в областта на лицето с огнестрелно оръжие.

Тук възниква и първият въпрос. Властите първоначално обявиха, че са задържани трима души. Те се виждаха и на кадрите от охранителни камери, които услужливо "ексклузивно" изтекоха в някои медии. В крайна сметка обаче обвинен е само един. Прокуратурата обяснява това с факта, че няма как трима души да застрелят един човек с един куршум. Затова и останалите двама са само свидетели. Те обаче присъстват на самото убийство, но не звънят на 112. Качват се заедно с обявения за убиец в една кола и напускат местопрестъплението. Така че е съвсем логично е да се смятат за съучастници, а не просто за свидетели. Какви показания дават двамата може би ще стане ясно днес в съда, докато се гледа мярката за неотклонение на обвиняемия. Тогава ще разберем и дали има готови някакви експертизи, както и какви са връзките на обвиняемия и спътниците му с властта. МВР вече обяви, че са намерени два пистолета, единият от които бе изхвърлен от заподозрения, но светкавично намерен от полицаите при гонитбата. Въпреки че нямаше готова експертиза, МВР предположи, че е оръжието на убийството.

Скоростта, с която беше разкрито убийството, също впечатлява. От получаването на сигнала, подаден от свидетел, чул изстрела и видял тримата да напускат дома на Бинев, до новината, че има трима задържани, мина час и половина. Те бяха хванати на 54-ия км на магистрала "Тракия" до "Траянови врата" с автомобил "Лексус". Явно камерите помагат само в избрани моменти, защото в случая "Петрохан" например дни наред не можеше да бъде идентифицирано къде се намира кемперът на Ивайло Калушев. Подобна бърза реакция нямаме при убийството на Алексей Петров, нито на Мартин Божанов - Нотариуса.

Така стигаме и до следващото противоречие. Главният секретар на МВР Любомир Николов веднага предположи, че мотивът за убийството са неуредени финансови отношения. Той специално няколко пъти подчерта, че убийството не може да се квалифицира като поръчково, тъй като тримата заподозрени са се познавали от дълго време с Бинев и освен това не криели лицата си. Значи - станало спонтанно. "Спонтанността" обаче се разминава с факта, че поне единият от тях е бил въоръжен на срещата с приятели. Както и с думите на премиера Румен Радев, който обяви убийството за резултат от борбата с олигархията, която ПБ твърди, че е подкарала. В тази връзка той дори обясни как очаква да има още такива убийства. Само че олигархията трудно може да се свърже със спонтанно битово убийство. "В годините на прехода такива знакови убийства не само, че не се разкриваха, а извършителите им се прикриваха от полицията и от държавата. Сега нещата са коренно различни. Държавата се връща в своите функции. Вече се вижда и се усеща, че подземният свят и олигархията губят контрол върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. Когато ресурсите намаляват, противоборството за тях се изостря", каза Радев. Според него основен мотив за убийството на Бинев е преразпределението на пари.

Всъщност, цялата постановка изглежда като огледално отражение на разстрела на собственика на ПИМК Илиян Филипов в Пловдив. Предстои да видим кога тези случаи, разкрити уж толкова бързо, ще влязат в съда като обвинителен акт и какво ще последва.