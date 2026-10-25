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Открито е оръжието от убийството на Слави Бинев

Извършителят е чуждестранен гражданин, а мотивите за престъплението се изясняват

Днес, 16:18
Няма данни за съпричастност на други лица към престъплението, казват от прокуратурата.
БГНЕС
Няма данни за съпричастност на други лица към престъплението, казват от прокуратурата.

Властите разполагат с оръжието, с което се предполага, че е убит бизнесменът и политик Слави Бинев. Това съобщиха днес от Софийска градска прокуратура на брифинг по случая.

Оръжието е пистолет, законно притежание на чуждестранен гражданин. За него има достатъчно доказателства, че е умъртвил умишлено Бинев с един изстрел в лицето.

От прокуратурата отказаха да съобщят самоличността му, както и откъде идва, освен че е от съседна държава. Според неофициална информация извършителят е турски гражданин. Двамата с Бинев са се познавали добре, имали са делови отношения, споделиха от обвинението, но отказаха да дадат повече подробности. Мотивите за престъплението се изясняват.

Извършителят е само един и затова само той е обвинен. Задържан е за 72 часа, като е внесено искане за задържането му под стража. За другите две лица, присъствали на местопрестъплението, няма данни за съпричастност. На основата на техните показания е била изяснена до голяма степен фактическата обстановка на престъплението.

 

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