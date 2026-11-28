Сдружение „Балканка“ и Дружеството за защита на птиците сигнализираха за нарушения по проекта за почистване на езерата в Южния парк на София - работело се е тежка техника и по време на размножителния период на птиците.

Проектът се изпълнява от тази пролет, но екоорганизациите виждат куп нарушения както при нормативната рамка, така и при извършването на самите дейности. По план през тази година трябва да бъдат почистени езерата и връзките между тях, да се осигури подходящо водно ниво за добра циркулация, да се създаде устойчива екологична среда за обитателите на водните басейни. Предвидено е и да се изгребат и извозят стотици кубически метри тиня и наноси.

Екоорганизациите са очаквали, че тези дейности ще се извършват под наставлението на експерти и при съобразяване с техните препоръки за опазване на естествения хабитат на животните. Обаче изпълнителите са се съобразили с малка част от доклада на „Научноизследователски сектор“ (НИС) към СУ „Св. Климент Охридски“, който е част от проекта.

В документа изрично се посочва, че всички мерки „трябва да бъдат съгласувани с експерти, за да бъдат запазени елементи от местообитанието (плитчини и крайбрежна растителност), където е установена концентрация от гнездящи/хранещи се птици и размножаващи се земноводни, както и да се определят подходящи периоди за работа на терен.“

Три от езерата са почистени в размножителния период на птиците, което е недопустимо, тъй като животните не трябва да се притесняват по това време, сигнализират екоорганизациите. Използвани са груби методи, което пък е допринесло за повдигане на тинята и смесването ѝ с чистата вода извън зоните с блатна растителност. Такъв е случаят с „Езерото с папурите“, превърнато в „море от кал“, което е несъвместимо с живота на повечето организми във водата.

Проектът е одобрен в края на 2024 г. – началото на 2025 г. По програмата за гражданско бюджетиране „Идеи за града“ са отпуснати 255 600 евро. Проектът включва и екологичен доклад на НИС – изготвен и предаден през февруари 2026 г.

Освен че не са се съобразили с експертните оценки и са извършили почистването в неподходящ период, изпълнителите не са спазили и процедурните правила. Преди започване на работа не са били изпълнени процедурите по законите за опазването на околната среда и за биологичното разнообразие, както и наредбите за оценка на въздействието върху околната среда и за оценка на съвместимост.

Сдружение „Балканка“ и дружеството за защита на птиците са подали сигнал до МОСВ, РИОСВ-София и Басейнова дирекция „Дунавски район“ с иск за мерки. Решението на институциите ще определи съдбата на последното останало живо езеро в Южния парк – „Патешкото“. Според екоорганизациите, извършените досега дейности показват как водоемите не трябва да бъдат почиствани и противоречат на основната цел на проекта – възстановяване и поддържане на устойчива екологична среда.