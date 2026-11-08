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Кметът Васил Терзиев възроди плана за метро до ИКЕА

От негова заповед се разбира, че се предвиждат две метростанции

Днес, 17:09
Васил Терзиев в метрото
Васил Терзиев/Фейсбук
Васил Терзиев в метрото

Столичният кмет Васил Терзиев възроди идеята за изграждането на метро от Бизнеспарка до ИКЕА и "Ринг мол". Това става ясно от издадена от него градоустройствена заповед № САГ26-РА53-798 от дата 26.10.2026 г.. Тя е за "Разширение на метрото в гр. София, първа метролиния от Метростанция "Бизнес парк София" до нов интермодален възел на Софийски околовръстен път с две нови метростанции".

Със заповедта се разпорежда служебно да се изработи подробен устройствен план - ПУП, да се уведомят хората, да се информират кметовете на районите "Младост" и Витоша".

Подобен план имаше и през 2020 г.. Тогава се предвиждаше да се изработи нов участък с дължина 2 км., включващ две станции. Първата да е в близост до магазин "Декатлон" на Околовръстното, а втората - при ИКЕА. Сред мотивите тогава беше посочено, че целта на това удължение е да се подобри достъпът до Витоша.

Расте съпротивата срещу завоя на метрото на София към ИКЕА
Сериозен спор дали първият лъч на софийското метро, който в момента стига до Бизнеспарка, да се разшири до ИКЕА и "Ринг мол" се разгоря днес в комисията по инженерна инфраструктура в Столичния общински съвет.
СЕГА
29 Апр. 2020
Софиянци могат да кажат искат ли метро до ИКЕА
Жителите на София получават възможност да изкажат мнението си по въпроса дали бъдещото продължение на метрото да е от Бизнеспарка в „Младост" 4 в посока към магазините „Декатлон", „ИКЕА" и към частния „Ринг Мол" или предпочитат Столична община да разработи друго трасе
СЕГА
21 Апр. 2021

 

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