Кметът Васил Терзиев възроди плана за метро до ИКЕА

Столичният кмет Васил Терзиев възроди идеята за изграждането на метро от Бизнеспарка до ИКЕА и "Ринг мол". Това става ясно от издадена от него градоустройствена заповед № САГ26-РА53-798 от дата 26.10.2026 г.. Тя е за "Разширение на метрото в гр. София, първа метролиния от Метростанция "Бизнес парк София" до нов интермодален възел на Софийски околовръстен път с две нови метростанции".

Със заповедта се разпорежда служебно да се изработи подробен устройствен план - ПУП, да се уведомят хората, да се информират кметовете на районите "Младост" и Витоша".

Подобен план имаше и през 2020 г.. Тогава се предвиждаше да се изработи нов участък с дължина 2 км., включващ две станции. Първата да е в близост до магазин "Декатлон" на Околовръстното, а втората - при ИКЕА. Сред мотивите тогава беше посочено, че целта на това удължение е да се подобри достъпът до Витоша.

Расте съпротивата срещу завоя на метрото на София към ИКЕА Сериозен спор дали първият лъч на софийското метро, който в момента стига до Бизнеспарка, да се разшири до ИКЕА и "Ринг мол" се разгоря днес в комисията по инженерна инфраструктура в Столичния общински съвет.