Трамвайни линии № 1 и № 3 спират да се движат от 21 до 23 ноември заради основен ремонт на трамвайна стрелка на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски" и бул. „Константин Величков" в София. През трите дни ще бъде въведена временна организация на движението на градския транспорт, съобщават от Столичната община, съобщиха от Столична община.

Ремонтът ще започне в 8 ч. на 21 ноември (събота) и ще продължи до 24 ч. на 23 ноември (понеделник) 2026 г.

Промени ще има и в маршрутите на трамвайни линии № 8, 10 и 13.

Трамвай № 8 ще се движи от ж.к. „Люлин 5" по обичайния си маршрут до кръстовището на бул. „Александър Стамболийски" и бул. „Константин Величков". Оттам ще завива наляво по бул. „Константин Величков", след това наляво по ул. „Цар Симеон" и надясно по ул. „Хайдут Сидер" до ж.п. гара „Захарна фабрика", която е крайна спирка на трамвайни линии № 3 и № 13. Маршрутът ще се обслужва двупосочно.

Трамвай № 10 ще се движи от ж.к. „Западен парк" по маршрута си до кръстовището на двата булеварда, след което ще продължава наляво по бул. „Константин Величков", по ул. „Габрово" и ул. „Скопие", през транспортния подлез „Надежда", надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза" и бул. „Христо Ботев". След площад „Възраждане" ще завива наляво по ул. „Алабин" и ще продължава по обичайния си маршрут до метростанция „Витоша". Промяната важи и в двете посоки.

Същият обходен маршрут ще следва и трамвай № 13, който ще тръгва от ж.п. гара „Захарна фабрика" по обичайния си маршрут до кръстовището на ул. „Цар Симеон" и бул. „Константин Величков". Оттам ще продължава наляво по бул. „Константин Величков", по ул. „Габрово" и ул. „Скопие", през транспортния подлез „Надежда", по бул. „Княгиня Мария Луиза" и бул. „Христо Ботев", след което през ул. „Алабин" ще се връща към маршрута си до метростанция „Витоша". И тази линия ще се движи двупосочно.

За периода на ремонта се разкрива временна автобусна линия № 1ТМ с маршрут от площад „Възраждане" до ж.к. „Западен парк".

Автобусите ще потеглят от спирка с код 1271 „Площад Възраждане", която е начална и крайна за трамвай № 3 и се намира в северното локално платно на бул. „Александър Стамболийски". Оттам ще завиват надясно по бул. „Христо Ботев" и отново надясно по бул. „Александър Стамболийски", за да стигнат до спирка с код 0620 „Ж.к. Западен парк", крайна и начална за автобусни линии № 72 и № 77. Автобусите ще се движат в двете посоки.

Временната линия № 1ТМ ще спира на съществуващите автобусни спирки в участъка от бул. „Вардар" до ул. „Западна", както и на съществуващите трамвайни спирки между бул. „Христо Ботев" и бул. „Константин Величков".