Какво се случва, когато животът на един човек е изцяло посветен на изкуството? Какво му дава то и от какво го лишава? Тези въпроси стоят в основата на „Таланти“ – бъдещия спектакъл на Народния театър „Иван Вазов“, репетициите за който започнаха вчера. Пиесата на актрисата и драматург Анна Петрова е създадена специално, за да бъде поставена на сцена „Апостол Карамитев“ от Михаил Петров, който освен режисьор е и изпълнител на една от главните роли. В главната женска роля ще бъде звездата Аня Пенчева, чиято героиня е определена от авторката като Красивата. Михаил Петров пък е Умният… Премиерните представления са насрочени за 6 и 7 февруари 2027 г.

„Таланти“ ще отведе зрителите в света на театъра, където основните действащи лица са самите актьори. Чрез техните спомени и чувства разказът се връща към миналото, към личните им избори, професионалната отдаденост и отношенията с най-близките хора. Режисьорът Михаил Петров определя историята като носталгичен спомен за преживените моменти, изпълнен с хумор, противоречия, но и топлота. Въпреки драматичните сблъсъци спектакълът носи оптимизъм. „Има някаква светлина. Има доброта и човещина вътре“, споделя режисьорът, за когото е важно публиката да си тръгне от представлението с положително усещане.

Една от водещите теми в „Таланти“ е цената на творческото призвание. Пълната отдаденост на изкуството често изисква жертви не само от артиста, но и от хората, които го обичат, защото стремежът към професионално съвършенство неизбежно отнема от времето и енергията, които той би могъл да посвети на семейството и близките си.

Особено интересна в репетиционния процес за спектакъла е срещата между три поколения актьори. Заедно на сцената ще излязат Аня Пенчева, Михаил Петров, Васил Драганов, Ивайло Димитров и Антония Кундакова. За режисьора именно различният житейски и професионален опит на петимата е един от най-любопитните аспекти в съвместната им работа. „Макар да сме хора от една професия, всеки от нас носи опита и гледната точка на своето поколение. Интересното е да намерим общ език и да вървим по една пътека, за да стигнем на едно и също място в края на спектакъла“, отбелязва Михаил Петров.

Сценографията и костюмите за постановката са дело на Елена Иванова, сценичното действие и пластиката са поверени на Мариана Крънчева, а вокален педагог е Евгени Господинов. Драматурзи на постановката са Мирела Иванова и Светлана Панчева, а асистент-режисьор е Кристина Захариева.

Авторката на пиесата Анна Петрова е родена през 1952 г. Завършва през 1977-а актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ в класа на проф. Кръстьо Мирски, след което започва да работи на сцената на театрите в Пловдив и Смолян. От 1982-ра дълги години е в трупата на Младежкия театър, където изгражда незабравими образи в спектакли като "Лунатици" от Кен Лудвиг, "Психология на проституцията, или да си умреш от смях" от Яцек Янчарски, "Дванайсета нощ" от Шекспир, "Женитба" от Гогол и особено - "Носорози" от Йожен Йонеско под режисурата на Бойко Богданов. В последните години играе в редица моноспектакли, с които е печелила награди от международни фестивали.

Анна е и един от популярните съвременни български драматурзи: нейни пиеси, особено адаптации на мюзикъли и авторски комедии, са в афиша на почти всички големи сцени в страната. Пиесата "Кажи здравей на татко" през 2003 г. е отличена на форум в Марсилия, тя е и в основата на сценарият на едноименния филм на режисьора Ники Илиев.