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Най-добрият режисьор от Ниш води словенска „Нора“ у нас

Спектакълът на Нела Витошевич ще гостува на 10 ноември в Народния театър

Днес, 13:20
Сцена от спектакъла "Нора" на Нела Витошевич.
Питър Джодани
Сцена от спектакъла "Нора" на Нела Витошевич.

Народният театър „Иван Вазов“ ще посрещне на 10 ноември на своята сцена спектакъла „Нора“ по Хенрик Ибсен – продукция на Градския театър в Любляна (MGL), Словения, съобщиха от първата ни трупа. Постановката е на Нела Витошевич, която с друг свой проект – „Драконът“ по Евгений Шварц, спечели наградата за най-добра режисура от седмото издание на Международния фестивал „Театър на кръстопът“ в Ниш, Сърбия. Преди броени дни, както „Сега“ по-рано писа, оттам с три отличия се завърна и спектакълът „Глембаеви“ на Народния.

Гостуването на словенската „Нора“ у нас е част от международната програма #СценаБезГраници и се осъществява в рамките на обмена между двете водещи в своите страни театрални институции – българската и словенската. Една от най-емблематичните героини в световната драматургия отново ще постави въпросите за свободата, личния избор и смелостта да промениш живота си. Колко струва свободата да бъдеш себе си? И какво се случва, когато човек осъзнае, че животът, който е изградил, всъщност не му принадлежи? Това са някои от темите, които спектакълът поставя на вниманието на публиката.

В представлението участват актьорите Айда Смрекар, Матей Пуц, Йерней Гашперин, Мойца Функл/Нина Раковец, Яка Лах/Юрий Древеншек.

„Нора“ от Хенрик Ибсен разкрива привидно подредения свят на едно семейство, зад чиито стени се крият неизказани истини, зависимости и очаквания – свят, в който любовта и дългът се сблъскват с потребността от собствена идентичност. Нора – майка на три деца, на пръв поглед е щастливо омъжена. След години лишения и жертви семейството ѝ най-сетне е на прага на по-спокоен живот, тъй като съпругът ѝ Торвалд Хелмер е получил работа като директор на банка. И всичко би било прекрасно, ако Нора не беше измъчвана от мисълта за една своя необмислена постъпка в миналото, извършена от любов. Когато Торвалд се разболява тежко, тя подправя подпис и взема назаем голяма сума пари от нотариуса Крогстад, за да осигури на мъжа си необходимото лечение. Сега Крогстад я изнудва и заплашва да разкрие тайната ѝ. Нора отчаяно се надява Хелмер да разбере причините за действията ѝ и да застане до нея, когато истината излезе наяве. Но той реагира по съвсем различен от очакваното начин и нейните очи се отварят, за да види него и семейната им ситуация в нова светлина…

„Нора“, или „Куклен дом“, е една от най-известните и най-често поставяни пиеси на норвежкия драматург Хенрик Ибсен. При първото ѝ представяне в Кралския датски театър в Копенхаген през 1879 г. тя предизвиква бурен скандал. С тази творба Ибсен подлага на критика патриархалния модел на буржоазното семейство и отстоява правото на жената сама да избира и да се освободи от подчинената си роля в брака. В центъра на вниманието му са вътрешното израстване на Нора и бунтът ѝ срещу обществените норми, които възпрепятстват правото ѝ да действа според собствената си воля, преценка и съвест.

Нора е първата героиня в историята на европейската литература и театър, която заявява нуждата от равноправие между половете. По свой начин тя или пък нейни съвременни версии продължават да присъства и днес в редица произведения, които изследват властовите отношения между мъжа и жената.

В постановката на Градски театър – Любляна (MGL), сценографията е дело на Урша Видиц, а художник на костюмите е Тина Бонча. Художник на осветлението е Бощян Кос, а звуков дизайнер – Гашпер Зиданич.

Питър Джодани
Питър Джодани
Питър Джодани
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