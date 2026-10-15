Най-добрият режисьор от Ниш води словенска „Нора“ у нас

Народният театър „Иван Вазов“ ще посрещне на 10 ноември на своята сцена спектакъла „Нора“ по Хенрик Ибсен – продукция на Градския театър в Любляна (MGL), Словения, съобщиха от първата ни трупа. Постановката е на Нела Витошевич, която с друг свой проект – „Драконът“ по Евгений Шварц, спечели наградата за най-добра режисура от седмото издание на Международния фестивал „Театър на кръстопът“ в Ниш, Сърбия. Преди броени дни, както „Сега“ по-рано писа, оттам с три отличия се завърна и спектакълът „Глембаеви“ на Народния.

Гостуването на словенската „Нора“ у нас е част от международната програма #СценаБезГраници и се осъществява в рамките на обмена между двете водещи в своите страни театрални институции – българската и словенската. Една от най-емблематичните героини в световната драматургия отново ще постави въпросите за свободата, личния избор и смелостта да промениш живота си. Колко струва свободата да бъдеш себе си? И какво се случва, когато човек осъзнае, че животът, който е изградил, всъщност не му принадлежи? Това са някои от темите, които спектакълът поставя на вниманието на публиката.

В представлението участват актьорите Айда Смрекар, Матей Пуц, Йерней Гашперин, Мойца Функл/Нина Раковец, Яка Лах/Юрий Древеншек.

„Нора“ от Хенрик Ибсен разкрива привидно подредения свят на едно семейство, зад чиито стени се крият неизказани истини, зависимости и очаквания – свят, в който любовта и дългът се сблъскват с потребността от собствена идентичност. Нора – майка на три деца, на пръв поглед е щастливо омъжена. След години лишения и жертви семейството ѝ най-сетне е на прага на по-спокоен живот, тъй като съпругът ѝ Торвалд Хелмер е получил работа като директор на банка. И всичко би било прекрасно, ако Нора не беше измъчвана от мисълта за една своя необмислена постъпка в миналото, извършена от любов. Когато Торвалд се разболява тежко, тя подправя подпис и взема назаем голяма сума пари от нотариуса Крогстад, за да осигури на мъжа си необходимото лечение. Сега Крогстад я изнудва и заплашва да разкрие тайната ѝ. Нора отчаяно се надява Хелмер да разбере причините за действията ѝ и да застане до нея, когато истината излезе наяве. Но той реагира по съвсем различен от очакваното начин и нейните очи се отварят, за да види него и семейната им ситуация в нова светлина…

„Нора“, или „Куклен дом“, е една от най-известните и най-често поставяни пиеси на норвежкия драматург Хенрик Ибсен. При първото ѝ представяне в Кралския датски театър в Копенхаген през 1879 г. тя предизвиква бурен скандал. С тази творба Ибсен подлага на критика патриархалния модел на буржоазното семейство и отстоява правото на жената сама да избира и да се освободи от подчинената си роля в брака. В центъра на вниманието му са вътрешното израстване на Нора и бунтът ѝ срещу обществените норми, които възпрепятстват правото ѝ да действа според собствената си воля, преценка и съвест.

Нора е първата героиня в историята на европейската литература и театър, която заявява нуждата от равноправие между половете. По свой начин тя или пък нейни съвременни версии продължават да присъства и днес в редица произведения, които изследват властовите отношения между мъжа и жената.

В постановката на Градски театър – Любляна (MGL), сценографията е дело на Урша Видиц, а художник на костюмите е Тина Бонча. Художник на осветлението е Бощян Кос, а звуков дизайнер – Гашпер Зиданич.