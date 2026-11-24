70-годишнината на един от най-разпознаваемите и многолики български актьори – Валентин Ганев, ще бъде отбелязана на 4 декември от 18.00 часа в кино „Одеон“ с премиера на документалния филм „Без сценарий“ – част от програмата на юбилейното издание на „Киномания“. Режисьор на лентата е Ема Константинова, сценарист – Георги Тошев, оператори са Калоян Божилов и Стефан Н. Щерев.

Какъв е животът на актьора отвъд ролите? Какво остава, когато светлините на сцената угаснат, спектакълът приключи и камерата спре да снима? „Без сценарий“ търси отговорите на тези въпроси, като проследява Валентин Ганев в различни моменти от неговото ежедневие. Вместо традиционен биографичен разказ филмът предлага жив, цветен и неподправен колаж от срещи, разговори, работа, музика, приятелства и лични преживявания. Виждаме актьора в подготовка за представление, в работата му по радиопиеса, в общуването със сина му, в празничните мигове с колеги след премиера, в разговори със стари приятели и в неочакваната му стихия – музиката и многобройните инструменти, на които свири.

Във филма участват Руси Чанев, Теодора Духовникова, Радена Вълканова, Стефка Янорова, световните режисьори Йерней Лоренци и Роберт Стуруа, както и други колеги и приятели на именития актьор.

Ученик на Сергей Бондарчук, Валентин Ганев изгражда впечатляваща кариера, която преминава отвъд границите на България. Той е сред нашите актьори с най-значимо присъствие в международни филмови продукции. Има над 100 роли в киното – в емблематични родни филми и сериали, както и в чуждестранни.

На сцената Ганев също е артист със забележителен диапазон и международно признание. В Народния театър, в чиято трупа е от близо три десетилетия, е работил с режисьори от мащаба на Роберт Стуруа, Робърт Уилсън, Йерней Лоренци и Деклан Донелан. Един от актьорите с най-интензивно присъствие на първата ни сцена, той продължава да бъде в активен творчески процес и в момента: репетира „Фани и Александър“ по Ингмар Бергман, още едно предизвикателство в неговия богат професионален път. Сред знаковите му постижения е моноспектакълът „Контрабасът“, който вече 25 години среща актьора с неговата публика.

В документалния филм „Без сценарий“ Валентин Ганев се разкрива не само като актьор с впечатляваща биография, но и като човек със собствена философия, принципи и ценности. Човек, който не се взима прекалено на сериозно, умее да се шегува със себе си, но същевременно притежава изключителна дълбочина, чувствителност и любопитство към света.

„Без сценарий“ е покана за непринудена среща с Валентин Ганев без дистанцията на сцената и екрана. Осъществен е с подкрепата на програма "Култура" на Столична община.