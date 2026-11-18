Документален филм за големия български артист Стойчо Мазгалов ще има премиера на сцената на столичния театър „Сълза и смях“, превърнала се в храм на неговия живот. На 1 ноември се навършиха 20 години от кончината на забележителния актьор и дългогодишен директор на „Сълзата“, където той ще се завърне символично на 23 ноември с документалния филм „Мазгала – мускетар в лабиринта на времето“.

Първата премиера на лентата вече се състоя на 13 ноември в родния град на артиста – Любимец, на сцената на читалище „Братолюбие“. Това е мястото, откъдето започва неговият житейски и творчески път. Средствата за филма са осигурени чрез лични дарения на хората от Любимец, обединени от паметта за техния талантлив съгражданин.

Сцената на „Сълза и смях“, където ще се случи софийската премиера, пази не само спомена за артиста, но и духа на неговата отдаденост към театъра като директор. По времето на Стойчо Мазгалов „Сълзата“ преживява своите златни години, белязани с висок професионализъм и безкомпромисно отношение към изкуството. Тогава театърът имаше своя силна трупа, част от която бяха незабравимите Венцеслав Кисьов, Радко Дишлиев, Антоний Генов, Иван Балсамаджиев, Георги Георгиев, влели се през годините в бляскавия състав на небесния театър. Сега в документалната лента участват някои от знаковите имена на театралното ни изкуство, също посветили десетилетия от кариерата си на „Сълза и смях“ – Цветана Манева, Марин Янев, Ириней Константинов и Павел Поппандов, както и любители актьори от театрална студия „Стойчо Мазгалов“ в Любимец.

Двете премиери символично очертават творческия път на Стойчо Мазгалов – от родната сцена до тази, с която името му остава завинаги свързано. Продуцент и автор на филма е Ники Шуманова. Документалната лента е рожба на вдъхновение, пробудило се от личната ѝ среща със Стойчо Мазгалов преди повече от 20 години. Така че филмът е не само разказ за един голям артист, но и лична история за силата на актьорското въздействие, за безкрайния лабиринт на времето, в който едно чувство зрее с години, за да се превърне в творчество. „За мен като създател на „Мазгала – мускетар в лабиринта на времето“, след изминатия дълъг път е време за споделяне. Защото споделените истории разпалват и вдъхновяват. Особено историите за мускетари в живота и във времето. Очаквам премиерата с вълнение, гордост и чест“, казва Шуманова. Оператор на филма е Борислав Стоянов.

Има ли давност въздействието на големите личности? И какъв е истинският ръст на вдъхновителите – дали се измерва с времето, в което са били сред нас, или с времето, през което продължават да променят другите? Това са въпроси, които филмът поставя и на които историята на Стойчо Мазгалов дава своя отговор. Двадесет години по-късно той отново е на своята сцена – не само като спомен, но и като вдъхновение.

Стойчо Мазгалов е роден на 2 май 1930 г. в град Любимец, Свиленградско. Следва известно време във Висшия икономически институт в София, а през 1954 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ при проф. Николай Масалитинов. Играе в театъра в Перник, в театър „Трудов фронт“ (днес Малък градски театър „Зад канала“), в Театър 199. Той е един от основателите на театър „Сълза и смях“ (1966) и негов най-успешен директор и художествен ръководител (1969-1983), като създава на негова сцена десетки запомнящи се роли. През 1985 г. играе и в Народния театър. Снимал се е в близо 50 филма, сред които "Песен за човека", "Цар и генерал", "Шибил", "Осмият", "Тримата от запаса", "Тайфуни с нежни имена", "Войната на таралежите", "Хан Аспарух" и др. Автор е на автобиографичната книга „Когато съм“. Стойчо Мазгалов умира на 1 ноември 2006 г.