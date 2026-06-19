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Бай Ганьо идва в София с номинирания за „Аскеер“ Мариян Стефанов от „Мамник“

Спектакълът на Валентин Танев и Плевенския театър ще гостува на открита сцена „Сълза и смях“

Днес, 13:16
Мариян Стефанов от "Мамник" (вляво) има номинация за награда "Аскеер 2026" за превъплъщението си като Бай Ганьо.
ДКТ Иван Радоев - Плевен
Мариян Стефанов от "Мамник" (вляво) има номинация за награда "Аскеер 2026" за превъплъщението си като Бай Ганьо.

Спектакълът „Бай Ганьо“ на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, ще гостува на открита сцена „Сълза и смях“ в София на 27 юни. Представлението е последно за сезона и идва в столицата след поредица от напълно разпродадени спектакли и успешно турне из страната.

Специалното изкушение в срещата със софийската публиката е участието на актьора Мариян Стефанов, нашумял в униформата на полицая Митко от сериала „Мамник“, който неотдавна получи номинация „Аскеер 2026“ за водеща мъжка роля за превъплъщението си в образа на Бай Ганьо. „Номинацията сама по себе си е оценка за моята работа. Вложих много труд, бях концентриран през целия репетиционен процес. Радва ме това, че от фондация „Аскеер“ акцентират върху спектакли, в които театърът е действен, героите са крайни, сцените – изконсумирани докрай. Това е театърът, който ме вълнува и искам да продължа да правя“, споделя актьорът.

Мариян Стефанов е сред утвърдените имена в трупата на ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен. Завършил е специалност „Актьорство за куклен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2009 г. в класа на проф. Боньо Лунгов. Работил е с режисьори като Александър Морфов, Лилия Абаджиева, Ованес Торосян, Бойко Илиев, Владлен Александров.

Спектакълът „Бай Ганьо“ предлага съвременен, динамичен и безкомпромисен прочит на емблематичния герой на Алеко Константинов. В драматизацията и режисурата на известния актьор Валентин Танев класическият текст придобива актуално звучене, като поставя под прожекторите темите за властта, обществените нрави и неизтребимите черти на българския национален характер.

„Бай Ганьо – това е героят, чиито особености, малко или много, носи у себе си всеки българин. Той е прагматичен, витален и предприемчив, но същевременно нахален, алчен и жаден за власт. Тъкмо тези черти на родните политици ни държат в блатото вече толкова години – от Алеко досега“, коментира режисьорът Валентин Танев.

Самият Мариян Стефанов признава, че подхожда към ролята с огромна отговорност: „Исках моят Бай Ганьо да е различен от останалите. Не исках да правя вече правено. Искаше ми се да е шарен, многопластов, краен, креативен и уникален сам по себе си“.

Спектакълът се радва на изключителен зрителски интерес още от премиерата си. За няколко месеца е изигран над 20 пъти пред пълни салони в различни градове на страната. По думите на актьора най-ценната оценка идва от публиката: „Хората често споделят, че са били предубедени и са очаквали познатото, а виждат съвременен прочит и остават приятно изненадани“.

Редом с Мариян Стефанов на сцената в ролите от спектакъла ще излязат колегите му от плевенската трупа Адриан Филипов, Валентин Василев, Васил Витанов, Генадий Николов, Диана Ханджиева, Мариан Дулчев, Мариета Калъпова, Мария Рушанова, Михаил Лудин, Нина Горановски, Петьо Кръстев и Сергей Константинов. Сценографията и костюмите са проектирани от Жанета Иванова, музиката е на Михаил Шишков-син.

 

Героят на Алеко и неговото обкръжение
ДКТ Иван Радоев - Плевен Героят на Алеко и неговото обкръжение
Героят на Алеко и неговото обкръжение
ДКТ Иван Радоев - Плевен Героят на Алеко и неговото обкръжение
Сцена от постановката на Валентин Танев
ДКТ Иван Радоев - Плевен Сцена от постановката на Валентин Танев
Екипът отбеляза с торта 20-ото представление на спектакъла.
ДКТ Иван Радоев - Плевен Екипът отбеляза с торта 20-ото представление на спектакъла.
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ДКТ Иван Радоев - Плевен, Бай Ганьо, Мариян Стефанов, Валентин Танев, Сълза и смях

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