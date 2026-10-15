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Още една вокалистка напусна "Найтуиш"

Флор Янсен бе с групата по-дълго от емблематичната Таря Турунен

Днес, 13:51
"Найтуиш" с Флор Янсен
Архив на групата
"Найтуиш" с Флор Янсен

Финландската група за симфоничен метъл Nightwish, която току-що отбеляза своята 30-годишнина, се раздели с вокалистката си Флор Янсен. "След внимателно обмисляне взехме решение по взаимно съгласие да поемем по различни пътища. Това решение е необходимо и важно за нас и за бъдещите ни цели. Затова оттук нататък всеки от нас ще преследва своите амбиции по свой собствен път. Пожелаваме си един на друг всичко най-добро в бъдещите ни артистични начинания. За вас, скъпи слушатели, както и за нас, това бележи края на едно наистина велико пътешествие", написаха от бандата. 

От създаването на групата в края на 90-те до 2005-а на микрофона бе емблематичната Таря Турунен, която след това се отдаде на солови изяви. Тя бе наследена от шведската вокалистка Анет Олсон, която остана в "Найтуиш" от 2007 до 2012 г. След нея нидерландската певица Флор Янсен се присъедини като временен заместник, но от 2013-а досега бе официалната вокалистка на бандата, което я прави най-дълго останалата с "Найтуиш" фронтдама.

Янсен също планира да се изявява соло, става ясно от нейния отговор: "Оттук нататък ще посветя цялото си внимание на соловата си кариера, като дам възможност на предстоящия си албум Hytress (който излиза през 2027 г.) и на турнето да се развият пълноценно. Надявам се скоро отново да се срещнем по пътя - в едно близко и щастливо бъдеще."

Раздялата предизвика надежди у феновете "Найтуиш" отново да се съберат с Таря, но това едва ли е възможно. Все пак българските почитатели на финския метъл могат да я слушат редовно в нейните самостоятелни изяви: Турунен е гастролирала досега над 10 пъти у нас, като последният беше на 18 септември в Античния театър в Пловдив, и е една от любимките на родната публика.

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