Таря Турунен си стана нашенка: обяви още два концерта

Едно от големите имена на симфоничния метъл и любимка на българската публика - Таря Турунен, ще зарадва феновете си в София и Варна с поредни концерти през пролетта на 2027 година. На 14 март певицата ще се качи на сцената на Двореца на културата и спорта във Варна, а на 18 март е шоуто ѝ в столичната зала "Христо Ботев", съобщават организаторите от СМЕ.

Двете изяви са част от турне в подкрепа на десетия студиен албум на Таря Frisson Noir, който излезе на 12 юни т.г. и е описван от самата изпълнителка като "най-тежкия албум в соловата ѝ кариера". В основата му стои понятието frisson - онзи кратък миг, в който музиката предизвиква физическа реакция, тръпки по кожата и усещането, че звукът се превръща в чиста емоция. Кинематографичната атмосфера, симфоничните оркестрации и мощното метъл звучене се преплитат по начин, който е отличителен за творческия свят на Турунен.

В София и Варна кралицата на финския метъл ще представи новите си песни редом с най-обичаните композиции от богатата си солова кариера, както и с емблематични песни от периода с Nightwish. Публиката ще има възможност да види и две специални съпорт групи, които ще допълнят програмата на вечерта. Имената им ще бъдат обявени на по-късен етап, обещават организаторите. Билетите вече са в продажба, като първите 200 за София са на промо цена от 35 евро, а след това - 45 евро. Цените за Варна започват от 30 евро. Деца до 7 години влизат без билет, но с пълнолетен придружител и без да ползват отделно седящо място.

Първата дама на финския метъл Таря Сойле Сузана Турунен-Кабули е родена през 1977 г. в Китее. От 1996 до 2005 г. е вокалистка на групата Nightwish. В самостоятелната си кариера експериментира с различни жанрове – от симфоничен и пауър метъл до алтернативен рок, всички смесени с класическа музика. Таря е изучавала пиано и флейта, класическо и църковно пеене, музикален театър, а по-късно завършва образованието си с класическо пеене в консерваторията в Карлсруе, Германия. Лиричният й сопранов глас е с обхват 4 октави. България е нейна любима концертна дестинация и от 2008 г. Турунен е идвала над 10 пъти досега у нас да изнася концерти. На 18 септември ѝ предстои изява в Античния театър в Пловдив с френския пианист Никола Хорват и оркестъра на пловдивската опера под наслова The World of Dreams.

Това лято в България концертира и нейният бивш колега от "Найтуиш" Марко Хиетала. Той ще изнесе два концерта - на 17 юли на столичния стадион "Юнак" и на 19 юли в Летния театър във Варна.