Таря Турунен пее с оркестъра на пловдивската опера

Обичаната от българската публика Таря Турунен представя The World of Dreams с оркестъра на пловдивската опера. Събитието ще се състои на 18 септември на Античния театър в града по тепетата, информират организаторите. По думите им това е специална концертна концепция на финландската метъл дива, в която неин основен сценичен партньор е френският пианист Никола Хорват. Композициите в сетлиста ѝ ще са с нов аранжимент, адаптирани за оркестър и пиано.

Турунен ще изпълни песни от соловата си кариера, популярни парчета на бившата ѝ титулярна група "Найтуиш", както и нейни адаптации на композиции на "Рамщайн", "Металика", Linkin Park, Within Temptation, Slipknot, редом с произведения на класически композитори.

"Освен безспорните ѝ високи певчески възможности, това шоу ще покаже и нейната по-нежна и емоционална натура. Ще я видим в такава близост до публиката, в каквато досега тя не се е представяла пред българските си фенове. "Ледената кралица на Севера", както я наричат, ще бъде на една ръка разстояние от публиката в цялата си величественост", цитира БТА организаторите на концерта.

Първата дама на финския метъл Таря Сойле Сузана Турунен-Кабули е родена през 1977 г. в Китее. От 1996 до 2005 г. е вокалистка на групата Nightwish. В самостоятелната си кариера експериментира с различни жанрове – от симфоничен и пауър метъл до алтернативен рок, всички смесени с класическа музика. Таря е изучавала пиано и флейта, класическо и църковно пеене, музикален театър, а по-късно завършва образованието си с класическо пеене в консерваторията в Карлсруе, Германия. Лиричният й сопранов глас е с обхват 4 октави. България е нейна любима концертна дестинация и от 2008 г. Турунен е идвала над 10 пъти досега у нас да изнася концерти, повечето от тях в София.

Това лято в България ще концертира и нейният бивш колега от "Найтуиш" Марко Хиетала. Той ще изнесе два концерта - на 17 юли на столичния стадион "Юнак" и на 19 юли в Летния театър във Варна.