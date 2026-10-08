Музеят на Реноар в Кан сюр Мер е затворен заради кражбата

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Във Франция са арестувани няколко души, заподозрени в кражбата на две картини на Пиер-Огюст Реноар на стойност няколко милиона евро, съобщават местни медии. Засега не е ясно дали откраднатите произведения на изкуството са открити.

В сряда, 7 октомври, френската полиция е арестувала петима души във връзка с кражбата на картини на Пиер-Огюст Реноар от музей в град Кан сюр Мер, в Южна Франция. Това съобщава агенция AFP, позовавайки се на източник, близък до разследването.

Вестник Nice-Matin съобщава за шестима арестувани в четири френски департамента — Приморски Алпи и Вар (регион Прованс - Алпи - Лазурен бряг), Еро (Окситания) и Ду (Бургундия - Франш-Конте).

Прокуратурата в Марсилия, която отговаря за разследването, е отказала да коментира информацията.

Според Nice-Matin арестуваните вероятно са членове на организирана престъпна група, в която са изпълнявали различни роли. Сред задържаните, пише изданието, са и двамата извършители, които непосредствено са откраднали картините от музея.

Вестникът отбелязва, че засега не е ясно дали откраднатите произведения са върнати, или разследващите са получили информация за местонахождението им.

Разследването продължава.

Рано сутринта на 8 септември двама крадци са прерязали телената ограда, за да проникнат на територията на музея на Пиер-Огюст Реноар.

След това са счупили прозорците и с помощта на електрически трион са успели да извадят картините.

Първоначално извършителите са се опитали да откраднат четири произведения, но при бягството си са изоставили две от тях.

Стойността на двете откраднати картини — „Портрет на мадам Колона Романо“ (1910 г.) и „Момиче край кладенеца“ (1886 г.) — се оценява на общо 9 милиона евро.