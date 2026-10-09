Полицията откри откраднатите картини на Реноар

Двете картини на Реноар, откраднати миналия месец от музей в Кан сюр Мер – предградие на Ница в Южна Франция, са открити, а шестима души са арестувани, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на съобщение на местните власти.

Брайън Масон, кметът на града, в който се намира музеят „Реноар“, разпространи изявление, в което хвали разследващите за откриването на картините и задържането на заподозрените. В изявлението не се дават подробности за начина, по който това е постигнато. Стойността на двете откраднати и впоследствие намерени картини се оценява на 9 милиона евро общо.

Двете липсващи картини бяха „Портрет на мадам Колона Романо“ (1910) и „Момиче край кладенеца“ (1886), припомня още Асошиейтед прес, цитирана и от БТА.

На 8 септември рано сутринта група „добре екипирани“ крадци проникнаха в музея и отнесоха четири картини на Реноар. Две от тях – „Портрет на мадам Пишон“ (Portrait of Madame Pichon) и „Коко чете“ (Coco Reading), бяха открити изоставени в градината на музея, преди извършителите да успеят да избягат, съобщиха тогава от прокуратурата.

Както и „Сега“ писа, двама крадци са прерязали телената ограда, за да проникнат на територията на музея на Пиер-Огюст Реноар. След това са счупили прозорците и с помощта на електрически трион са успели да извадят картините.

Музеят на Реноар е създаден през 1960 г. в имението на художника в Южна Франция, където той прекарва последните години от живота си и умира през 1919 г. Колекцията включва 13 негови картини, както и около 40 скулптури, мебели и фотографии.

Най-ценните картини на Реноар са достигали десетки милиони долари на търгове. Според Европол, цитиранa от Ройтерс, през последните години в Европа се наблюдава увеличаване на грабежите на произведения на изкуството, като традиционните организирани банди все по-често са измествани от случайно сформирани групи, набирани чрез социалните мрежи.